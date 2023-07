Umělá inteligence dabuje porno modifikace, původním hercům se to nelíbí

Technologie umělé inteligence se teprve rozjíždí, už se však najdou mnozí, kteří z ní mají strach. Je evidentní, že mnoho lidí připraví o zaměstnání, protože jejich práci zvládne suplovat s daleko nižšími náklady. Jednou z takto ohrožených skupin jsou i herci, ostatně regulace umělé inteligence je jedním z hlavních požadavků aktuálně stávkujícího Hollywoodu.

Díky technologii klonování mohou postavy říct dabérovým hlasem cokoliv.

Technologie už totiž dospěla do stavu, kdy počítače dokážou zobrazit od skutečnosti prakticky neodlišitelný počítačový model člověka. Než aby tak producenti seriálů museli řešit s herci jejich stále se stupňující platové požadavky, prostě si je jednou „naskenují“ a pak už si s nimi budou moci dělat, co chtějí.

Tím hlavním problémem je, že spousta z nich přijde o zdroj příjmu, dále jim však vadí i to, že nad svým digitálním avatarem ztratí tvůrčí kontrolu. I když vše samozřejmě bude pečlivě ošetřeno ve smlouvě, nepochybně bude stále častěji docházet k situacím, kdy digitální herec bude dělat něco, co by jeho skutečnému předobrazu bylo proti srsti. Že přeháníme? Ale kdepak, ono se to totiž už dávno děje.

Deepfake pornografie, ve které jsou obličeje souložících hereček nahrazovány známými celebritami, je dnes už běžná věc (viz náš článek) a například herečka Scarlett Johanssonová už proti tomu ani nebojuje. Moc dobře si uvědomuje, že se s tím stejně nedá nic dělat.

Dabéři Skyrimu nemají zřejmě ani tušení, co modeři se slavnou hrou dovedou.

Pro dabéry počítačových her je ale „digitální klonování“ novinkou, se kterou se ještě nestihli popasovat. Stránka Nexus Mods, která je mezinárodní centrálou uživatelských modifikací do her, totiž rozhodla, že využívání nástrojů umělé inteligence není proti jejím pravidlům a nebude s její pomocí vytvořené modifikace nijak blokovat. Díky tomu dostali amatérští tvůrci k dispozici velmi silný nástroj, který jim umožní produkovat daleko kvalitnější obsah. A to včetně profesionálně znějícího namluvení, na jaké dosud neměli finance. Umělá inteligence se z dostupných zvukových souborů zvládne „naučit“ hlas libovolného dabéra a tak mohou původními autory vytvořené postavy využívat i ve vlastních dobrodružstvích.

A jak už to tak na internetu bývá, mnohá z těchto dobrodružství nesou rysy pornografie. Například komunita kolem kultovní hry Skyrim je v tomto oboru mimořádně aktivní a prakticky neexistuje žádný scénář, který by nedokázala zprostředkovat (viz náš článek o této scéně).

Uživatel Robbie92_ si dal tu práci a vytvořil seznam herců ze Skyrimu, jejichž virtuální postavy jsou díky práci moderů a umělé inteligenci už teď součástí hanbatých scén. A není jich málo. Podle reakcí některých z nich je evidentní, že o této problematice dosud neměli ani tušení.

What the shit?! — Richard Epcar (@RichardEpcar) July 4, 2023

„Zoufale potřebujeme legislativu na federální úrovni, která by zavedla dohled nad společnostmi vyvíjejícími tyto technologie a stanovila pravidla pro její používání jak soukromými společnostmi, tak veřejností. A následně tato pravidla vymáhat pomocí přísných trestů pro ty, kdo je porušují,“ rozzlobil se v rozhovoru pro magazín IGN herec Kyle McCarley, který propůjčil hlas mnoha slavným (nejen) herním hrdinům. Herečka Abbey Vefferová si pak myslí, že by na takové modifikace mělo být nahlíženo jako na „porno z pomsty“, kdy lidé zveřejňují intimní fotky expartnerů na internetu.

Ať už ovšem bude „digitální klonování“ legislativně upraveno jakkoliv, je prakticky jisté, že se vytváření podobného obsahu zabránit nepodaří a naopak do budoucna ho bude čím dál tím víc. Takový už prostě internet je.