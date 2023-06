Streameři opouštějí Twitch, konkurence přeplatila i Amouranth

I když se na ní hrne kritika ze všech stran, zůstává Twitch od Amazonu tou nejpopulárnější streamovací platformou současnosti. Nic na tom nemění ani jeho poněkud chaotické vydávání nových pravidel (viz naposledy tady) či až 50% podíly na ziscích, které si bere od autorů videí. Konkurovat mu nedokázal dokonce ani Microsoft se svým Mixerem (viz náš článek), přesto se stále najdou další, co se o to pokoušejí.

Streamer Félix Lengyel aka xQC vydělává více, než Kevin Durant. | foto: sociální sítě @xQC

Nejnověji je to Kick, který se do toho opřel s pořádnou razancí. Díky financím od společností provozující online kasina si mohl dovolit z Twitche „ukrást“ ty největší hvězdy streamerské scény. Spolupráci v posledních dnech oznámila populární Amouranth nebo xQc, nejsledovanější vysílající na Twitchi posledních dvou let.

Druhý jmenovaný za dvouletou smlouvu dostane astronomických 100 milionů dolarů (třetina z této částky je navázána na plnění milníků), což je pro představu větší roční příjem, než má jakýkoliv hráč NHL.

Streamerka Amouranth obdrží od Kicku za dva roky 30 milionů dolarů.

Na rozdíl od nich však xQc rozhodně není vzorem, kterého by rodiče mohli s klidným srdcem dávat za příklad svým potomkům. Sedmadvacetiletý Kanaďan, občanským jménem Félix Lengyel, se totiž v minulosti přiznal k problémům s hazardem (viz náš článek), nebo že si doma neuklízí a má tam smrádek (viz náš článek).

Kick chce nalákat i další streamery a to i díky tomu, že si ze všech jejich příjmů strhne pouhých 5 %. Více než samotný podíl na platbách od diváků je ovšem pro provozovatele důležité, že si mohou nastavit pravidla pro zobrazování hazardu, jak chtějí a tedy dělat si bezplatnou reklamu. Twitch totiž po silné kritice ze strany veřejnosti začal gambling výrazně regulovat.