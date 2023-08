Co se vám líbilo na Gamescomu nejvíc a co vás zklamalo?

Petr Linhart – Na Gamescom jsem se vydal po dlouhých letech, takže pro mě bylo zážitkem setkat se opět s řadou tvůrců a nasát z nich energii a nadšení pro hry, které tvoří. Největším překvapením pro mě bylo množství adventur, které jsou momentálně ve vývoji. Je to okrajový žánr, o který se velká studia příliš nezajímají, přesto bylo možné v Kolíně nalézt velké množství zajímavých titulů.

Jako fanouška adventur mě samozřejmě nejvíc zaujalo oznámení šestého Broken Swordu, přesto i další tituly jako Of Pawns and Kings, Simon the Sorcerer Origins nebo Tintin s Poirotem z produkce Microïds rozhodně stojí za pozornost. A co mě zklamalo? Asi jen to, že nebylo k dispozici víc času a tak jsme u některých titulů strávili méně času, než bychom chtěli.

Honza Srp - Nejvíc mě samozřejmě mrzí, že jsem si musel Gamescom po dlouhé době nechat ujít, s nohou v sádře se tato gigantická akce jednoduše absolvovat nedá. Na druhou stranu mi to alespoň poskytlo jistý odstup a vzhledem k tomu, že letos herní sucho v podstatě ani neexistovalo, nebyl hlad po nových informacích tak veliký, jak se asi dalo očekávat. Radost mi udělalo Broken Sword 6 a Little Nightmares 2, byť bych tedy od jejich tvůrců přivítal i nějaké originálnější nápady. Zklamání pak S.T.A.L.K.E.R. 2, kde mě za ten více než rok odd skvělého prvního traileru hype nějak opustil a do recenzování už se tak neženu. Jelikož se Gamescomu nezúčastnilo Sony se svým Spider-manem tak hrou výstavy je za mě Alan Wake II.

Ondřej Martinů – Po pravdě nevidím Gamescom jako nějaký zásadní herní svátek. Kolegové na místě si možná budou myslet něco jiného, ale z pohledu někoho, kdo jen kouká na online streamy je to o dost slabší, než byl třeba Summer Games Fest. Mnohem radši sleduji třeba showcasy PlayStationu nebo Xboxu. Ale o tom prostě Gamescom není.

Z novinek mě tak v podstatě překvapilo pouze Expeditions, jelikož se mi předchozí Snowrunner opravdu líbil a také jsem rád za Little Nightmares 3. Hrál jsem jedničku, dvojku si schovávám na později, tak si na seznam přidám i trojku. No a pak mě také bavil předběžný přístup pro média do Banishers: Ghosts of New Eden, od této hry jsem toho moc nečekal, ale nakonec mě demo zaujalo. Škoda, že bylo jen na PC, které mi v těch uplynulých vedrech v pokoji zatopilo na 31 stupňů.

Ondřej Zach – Ačkoliv E3 v červnu nebyla, o slušnou várku nových herních oznámení jsme v té době nepřišli, takže na Gamescom zbyla praktičtější stránka, tedy možnost dozvědět se víc o konkrétních hrách, případně si je rovnou zahrát.

Něco úplně nového, z čeho bych se posadil na zadek, se nevynořilo. Ale pořád se těším na sci-fi Starfield, hororový Alan Wake 2 vypadá stále parádně a nenechám si ujít ani adventuru Broken Sword — Parzival’s Stone, i když už nejspíš jen kvůli nostalgii. RoboCop: Rogue City sice bude béčko, ale mám chuť si to zahrát. Na okamžik jsem se zaradoval, když jsem zahlédl jméno Command & Conquer, ale pak přišla studené sprcha, že je to další mobilní hra od čínského Tencentu. To byl asi můj okamžik největšího zklamání.