Zahráli jsme si na lovce duchů v Banishers: Ghosts of New Eden

Pokud se řekne studio Don’t Nod, leckomu se vybaví série Life is Strange. Studio má za sebou už několik her z této série, plus další s velice podobným herním stylem: 3D adventury, ve kterých především volíte konverzační možnosti a rozhodujete se na důležitých místech. Stejně jako v roce 2018 s titulem Vampyr si však studio i nyní zkusilo i trochu jiný styl hry a chystá na nás Banishers: Ghosts of New Eden, ve kterém o akci nebude nouze.

Hru jsme v rámci předběžného přístupu mohli vyzkoušet na asi hodinu a půl dlouhém úseku, přesněji řešeno jednom konkrétním questu. Mohli jsme nejprve prozkoumat vesnici v oblasti New Eden, fiktivního místa zasazeného do reálné historie, konkrétně roku 1695 v americkém státě Massachusetts. Následně nás pak příběh poslal do divočiny, ve které na nás číhaly všelijaké přízraky a oživlé mrtvoly.

V Banishers: Ghosts of New Eden ovšem nebude nouze ani o příběh, konverzační volby či těžká rozhodnutí, toho se Don’t Nod rozhodně nevzdá. Kvalitu, s jakou servíruje cutscény moc dobře známe právě ze série Life is Strange, jenže zatímco tam je to hlavní chod, zde si vedle konverzací i celkem slušně zabojujete.

Hra je akčním RPG a svým stylem nám celkem připomínala nové díly série God of War. Chvíle klidu ve vesnici nahradí polootevřený svět, který vás táhne konkrétním směrem, nicméně nabízí vícero cestiček. Na nich budete jednak rozbíjet sudy či nádoby na zemi, abyste posbírali užitečné předměty či cennosti, sestřelovat ukryté poklady zavěšené u stropu, sbírat rostliny a nerostné suroviny a řešit celou řadu hádanek, které spočívají v posouvání předmětů, hledání správného úhlu pro výstřel a podobně.

Akční pasáže zpravidla čítají vlnu (nebo více vln) nepřátel, které můžete kosit vaším mečem či střílet na dálku puškou. Součástí jsou rovněž i celkem působivá komba a animace smrtících úderů. To je ovšem pouze jedna polovina akčních možností, jelikož hlavní hrdina, Skot Red mac Raith není na svou dobrodružnou cestu sám. Společníka mu dělá duch ženy (Antea Duarte) a dohromady tvoří duo, které se zaměřuje na zahánění zlých duchů a bytostí za úplatu místních vesničanů. Fanouškům Zaklínače to asi něco připomene.

Do duchovní podoby Antey Duarte se můžete libovolně přepínat, a to jak při průzkumu herního prostředí, tak i při boji. Disponuje totiž unikátními útoky, které v dané situaci mohou být užitečnější. Hlavně však vnímá různé duchovní aury a stopy, které vám pomohou se držet směru mise a také třeba i využít tyto schopnosti k teleportování se z místa na místo.

Ve hře si dále také vylepšujete vybavení i schopnosti, ovšem zde už nás testovací verze trochu limitovala. Stejně tak samotný příběh naznačil jen jeden poměrně zajímavý střípek a docela rádi bychom věděli, jakým směrem se to celé bude ubírat. Obzvlášť nás zaujal moment, kdy herní hrdinové v konverzaci zmínili český hrad Houska, ovšem chyběl nám kontext.

Grafika je hezky detailní jak v obličejové mimice hrdinů, tak i prostředí vesnic a divočiny, zde je rozhodně vidět, že jde o next-gen titul. Celková ponurá atmosféra hry nám zase trochu připomínala hry ze série Plague Tale. Technický stav vzhledem k povaze předběžného přístupu pro média hodnotit nemůžeme.

Obecně můžeme říci, že nás hra docela příjemně překvapila. Nápodoba herního stylu God of War je sice patrná, ovšem ne až zas tak okatá. Stačí to, aby si udržela naší pozornost do 7. listopadu, kdy Banishers: Ghosts of New Eden vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.