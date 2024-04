Podmínky míru musí určit Ukrajina, říká ministryně obrany Černochová

Spolu s premiérem Petrem Fialou jste vzbudili velký zájem fotkou v mikinách s nápisem Munice pro Ukrajinu. Na sociálních sítích jste to hodně schytávali, stali jste se i terčem posměchu. Proč jste to udělali a bylo to správné?

Pokud mě osloví člověk, který ty mikiny vyšije pro lidi v čele s panem premiérem, které považuje za přínos pro Českou republiku, protože tomuto projektu pomáhají, a požádá mě, abych ty mikiny předala, tak jsem je předala. Nevidím na tom nic špatného. Je to symbolický dárek za něco, co jako resort obrany děláme přes dva roky. Akorát jsme o tom nemluvili tak hlasitě jako nyní po mnichovské konferenci, kde se to stalo hlavním tématem státníků. A terč posměchu? Já mám jiný ohlas. Je to asi o bublinách na sociálních sítích. V té mojí to naopak rezonovalo velmi pozitivně. Už proto, že pan premiér odložil sako a lidé ho poprvé mohli vidět v mikině.

My máme povinnost se neustále jakýmikoli aktivitami zapojovat do toho, abychom odvrátili prohru Ukrajiny a vítězství Ruské federace. Protože to je něco, co by se v případě vítězství Ruska mohlo negativně promítnout i do našeho regionu.