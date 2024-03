Ukrajina nám získává čas vlastní krví, zdůrazňují čeští lídři

„I když Ukrajina není součástí NATO, je klíčovým spojencem. A to v této době tím, který podstupuje úplně ten nejtěžší boj proti ruské rozpínavosti a agresivitě, kterou je Putin připraven uplatňovat kdekoliv,“ prohlásila ministryně obrany Jana Černochová.

Ukrajinským obráncům je proto podle ní potřeba poskytovat veškerou možnou podporu a pomoc. „Válka na Ukrajině je posledním varováním, aby Česko nezanedbávalo svou obranu,“ podotkla.

Češi podle ní sami z vlastní historie vědí, jaká je okupace nepřátelskou velmocí a proto by mělo být morální povinností bránit tomu, aby takovou zkušenost zažívají i jiní.

„Ukrajina nám získává čas vlastní krví na to, abychom dali svou obranyschopnost co nejrychleji do pořádku a nespoléhali se jen na ostatní, jak jsme si navykli právě po vstupu do Aliance,“ konstatovala Černochová.

Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky Aliance chrání miliardu lidí. „Máme k dispozici 3,5 milionů vojáků ve zbrani… To, co potřebujeme, je vůle a leadership. Aliance má na to odstrašit protivníky a porazit je v konfliktu,“ řekl.

Rusko se podle jeho slov v souvislosti s válkou na Ukrajině snaží o to, aby běžní lidé nevěděli, čemu věřit a aby nedůvěřovali institucím. „Kdyby lidé byli vzdělaní o moderních dějinách, tak máme minimálně o třetinu problémů méně,“ konstatoval.

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského se nesmí zapomínat na to, že „Putinovy zvrácené sny“ sahají daleko za hranice a naznačují širší strategii manipulace a kontrolu nad sousedními národy v jeho dosahu.

„Putin požadoval návrat do doby, kdy žádný ze států, které Moskva dříve ovládala, nebyl součástí Aliance a nebyl kryt jejími bezpečnostními zárukami,“ varoval.