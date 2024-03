Česko slaví 25 let v NATO. Na Hradě vystoupí Clinton, nad Prahou proletí stíhačky

Je to přesně čtvrtstoletí, co Česká republika vstoupila do NATO. K výročí na Pražském hradě vystoupí někdejší americký prezident Bill Clinton, prezident Petr Pavel nebo někdejší šéf Aliance Lord Robertson. Výročí vstupu do NATO připomene také průlet šesti letounů nad Prahou. Nad Karlovým mostem by měly české a německé stroje proletět v 10:30.