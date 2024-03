Tyranie Sovětského svazu skončila, ale slavili jsme brzy, obává se Robertson

„Tyranie Sovětského svazu a jeho zástupců konečně skončila. Oslavovali jsme. Možná příliš brzy,“ vzpomněl Robertson na atmosféru před čtvrtstoletím, kdy spojenci přizvali první tři postsovětské země mezi sebe. Právě on stál tehdy v čele NATO.

Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost k 25. výročí vstupu Česka do NATO Robertson připomněl, že nová kapitola po skončení studené války slibovala kontinentu tolik optimismu.

Tato kapitola plná nadějí ale podle něj byla příliš krátká a skončila 24. února před dvěma lety, kdy ruské tanky překročily hranice na Ukrajinu. „Poslední, nejnovější kapitola našich životů se nyní píše na blátivých polích a v rozbahněných zákopech Donbasu a Krymu,“ prohlásil.

Robertson varoval, že pokud Rusko na Ukrajině zvítězí, nezastaví se tam. Sázky na Ukrajině jsou proto vysoké a západní svět se musí probudit. „Vaše země dobře ví, co to znamená ztratit svobodu. A rozhodně to není příjemné,“ podotkl.

Aliance čelí jedné z největších výzev od doby, kdy se svět zbavili SSSR a jeho neustálé hrozby. Varoval, že pokud může Rusko jako velká země s jadernými zbraněmi změnit hranice silou, která hranice na světě pak bude bezpečná.

Vzpomněl na události z roku roku 2002, kdy osobně stál v blízkosti ruského vládce Vladimira Putina při podpisu dohodu v Římě a slyšel ho pronést slova, která nakonec bezostyšně porušil. „Říkal tehdy: Ukrajina je suverénní, nezávislý národní stát a o míru a bezpečnosti bude rozhodovat sama. Žádný zmatek. Žádné dvojsmysly,“ uvedl Robertson.

Severoatlatická aliance je podle něj velmi úspěšná a čistě obranná aliance národů. Nemá žádné přání, ochotu ani nutnost zaútočit nebo napadnout Rusko. Tvrzení, které Rusko šíří, je podle jeho slov smyšlené a zcela nepoctivé. „A lidé kolem Putina to vědí až příliš dobře,“ řekl.

V Kremlu podle něj musí hlasitě slyšet, že celý západní svět bude stát za právem Ukrajiny na vlastní rozhodnutí přidat se k Alianci a že jí poskytne všechny prostředky, aby se mohla bránit a útočníka vyhanala.

A klíčové je také poselství směřující k ruskému lidu. „Putin vás vede jednosměrnou ulicí do záhuby a izolace. Přátelství se Severní Koreou a Íránem není to, co ruský lid, který jsem znal, chce a potřebuje,“ dodal.