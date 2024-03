Před třiceti lety zahrál prezident Clinton v Redutě. Na saxofon od Havla

A Clinton ho neváhal hned vyzkoušet v jazzovém klubu Reduta. „Stále ho mám a občas si na něj i zahraju,“ vzpomíná nyní Clinton. Legendární fotografie, ze které úplně dýchá uvolněná atmosféra devadesátých let minulého století, jeho tehdejší návštěvu připomíná.

Před pátou odpolední, 11. ledna 1994, přistál na ruzyňském letišti legendární AirForce One, speciál amerických prezidentů, s tehdejší hlavou státu Billem Clintonem. Ale nebylo to jeho pražské poprvé, to se odehrálo už v roce 1970, když se v Praze zastavil jako student cestou z Moskvy.

Tentokrát byl jeho hlavním politickým cílem summit visegrádské skupiny, v Česku se tedy setkal nejenom s politiky tuzemskými, ale i slovenskými, polskými a maďarskými.

Z letiště odjel americký prezident na Pražský hrad, kde se setkal s Havlem, soukromě spolu hovořili asi čtvrt hodiny, pak se k jednání připojili další politici včetně tehdejšího českého premiéra Václava Klause a ministrů zahraničí Josefa Zieleniece a ministra obrany Antonína Baudyše.

Tím oficiální program skončil a mohla začít jeho neoficiální část, večer se Clinton doprovázený tehdejší velvyslankyní Spojených států při OSN a pražskou rodačkou Madeleine Albrightovou a také prezidentem Havlem vydal na prohlídku metropole.

Před půl devátou dorazili ke Zlatému tygrovi, prezidentská návštěva staroměstské pivnice se ovšem neobešla bez komplikací. Venku u dveří se shromáždil dav novinářů, jejich snaha dostat se dovnitř narazila na opačné úsilí policistů a amerických organizátorů, výsledkem byly i drobné potyčky.

Uvnitř se Clinton setkal se zdejším štamgastem spisovatelem Bohumilem Hrabalem a podle svědků si tu dal tři piva a vyhlášený tygrovský řízek v bramboráku.

Po večeři a pivu šli Clinton s Havlem na Národní třídu do jazzového klubu Reduta. Po cestě se ještě zastavili u pamětní desky upomínající na 17. listopad 1989.

V klubu pak americký prezident zahrál na saxofon, který předtím dostal od Václava Havla, jazzové skladby Summer Time a My Funny Valentine. „Prezident Havel hrál na nějakou tamburínu. Říkal jsem mu, ať hraje hodně nahlas, kdybych to zkazil,“ dodal s úsměvem Clinton.

Clintonovy oblíbené skladby zazněly v Redutě i v neděli večer, když se po třiceti letech do klubu vrátil. Tentokráte sice nehrál, ale překvapivě vystoupil na pódiu a zavzpomínal na své zesnulé přátele, se kterými tehdy pracoval na vizi svobodné a demokratické Evropy. Na Madeleine Albrightovou a Václava Havla.

Druhý den návštěvy se tehdy už nesl v oficiálním duchu, včetně setkání i s ostatními prezidenty Visegradské čtyřky. Clinton je nyní v Praze už popáté, v říjnu 2001 se v Praze zúčastnil mezinárodní konference Fórum 2000, v listopadu 2005 setkání Madridského klubu a v prosinci 2011 přijel na státní pohřeb Václava Havla.