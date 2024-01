Rusko vstoupí do NATO jako první, naléhal na Clintona před lety Jelcin

Americký prezident Bill Clinton na návštěvě Moskvy (14. ledna 1994) | foto: Clinton Presidential Library and Museum, ČTK

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Z dnešního pohledu to vypadá jako potrhlá fantazie. Před třiceti lety se americký a ruský prezident bujaře družili v Moskvě a šéf Kremlu dokonce horoval za co nejrychlejší přijetí Ruska do Severoatlantické aliance. Detaily o setkání Billa Clintona a Borise Jelcina vydolovali z archivů američtí historici.