Šéf NATO vidí dva scénáře pro Ukrajinu. V horším Rusko dobude další území

Stoltenberg podle portálu Ukrajinska pravda popsal situaci na bojišti coby složitou a poznamenal, že Rusko dál postupuje podél fronty a mobilizuje další a další vojáky. „Rusko je připraveno obětovat muže i materiál pro marginální zisky,“ míní.

„Ale toto je vážné. V zásadě existují dva možné scénáře. Jedním je, že spojenci NATO budou schopni mobilizovat větší podporu a že Ukrajina bude schopna získat zpět víc území. Druhým scénářem je, že toho nebudeme schopni, a reálně hrozí, že se Rusko zmocní ještě více území a my se ocitneme v ještě nebezpečnějším postavení,“ varuje generální tajemník.

„Pokud však spojenci NATO splní to, co bychom měli, pak jsem si naprosto jistý, že Ukrajinci budou schopni dosáhnout nových úspěchů,“ dodal podle televize Sky News.

Aby bylo možné na Ukrajině dosáhnout spravedlivého a trvalého míru, je podle něj nutné, aby tato země měla silnou armádu. „Protože to je jediný způsob, jak přesvědčit prezidenta Putina, že na bojišti nezvítězí. A je to jediný způsob, jak ho přesvědčit, že si musí sednout k jednacímu stolu a najít přijatelné řešení, v němž by Ukrajina zvítězila jako suverénní a nezávislý národ. Pevně věřím, že je to možné,“ zdůrazňuje Stoltenberg.

V sídle Severoatlantické aliance v Bruselu probíhalo dvoudenní jednání ministrů zahraničí NATO. Jeho hlavním tématem byla právě pomoc Ukrajině. Kyjev žádá spojence z NATO, aby poskytli další systémy protivzdušné obrany Patriot na ochranu před častými útoky ruských balistických raket.

Někteří spojenci se podle Stoltenberga zavázali, že se ve svých skladech porozhlédnou po dalších systémech vzdušné obrany. Stoltenberg nicméně rovněž řekl, že NATO nemá v úmyslu do země vyslat vojáky. „Nemáme v plánu mít na Ukrajině bojové jednotky NATO, nikdo nás o to nežádal,“ podotkl s tím, že Ukrajina žádá zejména zbraně, munici a výcvik pro své vojáky. „NATO není a nebude stranou konfliktu na Ukrajině,“ dodal.