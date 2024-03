Staly se trapasy a Clintonovi dopsal fix, popisuje saxofonistka večer v Redutě

Svěříte se nám s nějakými „perličkami“ z koncertu v Redutě?

Představte si, že byly hned dvě. Zatím nehraji s kapelou, místo toho mám notebook, z nějž pouštím doprovodné písničky. Než jsem v Redutě nastoupila, ještě mi kladli na srdce, aby vše bylo co nejrychlejší. No a samozřejmě jsem zmáčkla „play“ – a nic se nestalo. Ale nakonec jsem restartovala program a vše už šlapalo. Jenže to byl teprve začátek!

Co se stalo pak?

Během hraní jsem se snažila udržovat kontakt s diváky a jeden z nich, který seděl v první řadě, mi byl velmi povědomý. Říkala jsem si, že je určitě z nějaké známé české kapely. Po skončení za mnou přišel a chválil mě. Hned jsem mu tedy odvětila, že zvlášť od něj si toho velmi vážím. A kdy tedy mohu přijít na jeho koncert. „Já žádnou kapelu nemám, já jsem režisér, znáte ode mě třeba Nabarvené ptáče,“ zazněla odpověď. Takže to je příběh o tom, jak jsem nepoznala Václava Marhoula.