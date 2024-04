Brno si vychutná legendární riffy, v aréně s kytarou zakouzlí Slash

Americký kytarista Slash, vlastním jménem Saul Hudson, se proslavil jako člen legendární hard rockové kapely Guns N’ Roses, s níž nahrál zásadní debut Appetite For Destruction (1987) i průlomový komplet Use Your Illusions 1 a 2 (1991). Tři roky po dokončení desky předělávek The Spaghetti Incident? (1993) z kapely po neshodách odešel.

Své první sólové album nazval jednoduše Slash a se zpěvákem Mylesem Kennedym, který na desce hostoval, si natolik sedl, že vytvořili uskupení Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators (SMKC). Vedle kytaristy a zpěváka jsou v této partě ještě baskytarista Todd Kerns, bubeník Brent Fitz a kytarista Frank Sidoris. Na brněnském koncertu představí mimo jiné hity z jejich nejnovějšího a celkově čtvrtého alba nazvaného příznačně 4.

Naposledy v Česku zahráli před pěti lety v pražské O2 areně. „V Praze je už světových hvězd dostatek a vidíme, že poptávka je poměrně vysoká i v dalších krajských městech. Proto jsme chtěli právě Slashe uvést v Brně,“ říká pro iDNES.cz promotér koncertu Ondřej Pojzl z agentury Live Nation.

Kdo by čekal, že se slavný kytarista se svými parťáky vydá po koncertu poznávat brněnský noční život, bude asi zklamaný. „Detaily neprozradím, ale hvězdy tohoto formátu většinou přijedou v den koncertu, z hotelu jdou na zvukovou zkoušku a po show se buď vrací na hotel, nebo rovnou pokračují na další zastávku turné. Přímo ve městě se moc nezdržují,“ přibližuje Pojzl.

Držitel ceny Grammy tráví první měsíce roku na velkém turné The River Is Rising – Rest of the World Tour 24 právě s formací SMKC. Rockovou show zahájili v lednu v Mexico City, po koncertech v Latinské Americe se představili v Japonsku a nakonec dorazili do Evropy. Celkem se jedná o 32 koncertů v 21 zemích, mezi nimiž figuruje i brněnská zastávka. Vedle skupiny SMKC vystupuje Slash opět i s kapelou Guns N‘ Roses, s jejímiž ostatními členy se dal znovu dohromady v roce 2016.

Vstupenky na čtvrteční koncert jsou stále k dispozici v síti Ticketportal, cena začíná na 1 490 korunách. „Jde o spojení jednoho z nejlepších kytaristů na světě a zpěváka z neméně známé kapely Alter Bridge, dohromady jim to opravdu sedí. Vystoupení před lety v Praze bylo skvělé,“ podotýká Pojzl.

Další podobně zvučný koncert bude hostit brněnská aréna v říjnu, kdy přijede zpěvák Bryan Adams. „Slash a Adams představují pravděpodobně největší letošní hudební akce v Brně. Konat se bude i menší koncert baskytaristy Duffa McKagana, také z Guns N’ Roses, který se představí v Sono centru,“ oznamuje Pojzl.