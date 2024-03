Připadá mi, že jsem v sále nejstarší, říká kapelník kultovní Mňágy a Žďorp Fiala

K padesátinám dostal od fanoušků dárek v podobě internetové sbírky, která vynesla peníze na natáčení desky Made in China. Deset let poté už má Petr Fiala, zpěvák valašskomeziříčské kapely Mňága a Žďorp, skromnější přání. „Stačí mi klidný život s rodinou a zábavný život s kapelou, což mám. Nic víc nepotřebuju,“ usmívá se frontman ikonické kapely, který 20. března oslavil šedesát let. A radost si dělá cestováním.

„V lednu a únoru máme s Mňágou volno, pak od března do prosince s malou pauzou v říjnu koncertujeme. Takže na začátku roku vyrážím do Asie, letos jsem byl na jemenském ostrově Sokotra a v Ománu. Jsem spíše turista, ale jezdím se zkušenými cestovateli, program dnů je nabitý a projezdíme celou zemi. Z těch zážitků pak žiju celý rok,“ říká Fiala.

Co vám cestování dává?

Od listopadové revoluce si připadám jako občan nejen naší země, ale celého světa. Je velký rozdíl něco vidět v televizi, nebo na vlastní oči. Občas hrajeme pro naše krajany v Londýně, vždy se tam těším. Jednou jsem se o tom bavil se sousedkou a ona mi řekla: „No jo, Londýn, to my známe jen z televize.“ Přitom od dveří mého baráku je to vlastně kousek: hodinu jedete autem do Katovic, odtud letíte dvě hodiny a jste tam. A kolikrát si díky zkušenostem odjinud uvědomíte, jak se tady máme dobře, že jsme v bezpečí a život v Česku je v mnoha ohledech super. To mi taky začalo docházet až s přibývajícím věkem.