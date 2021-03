Naučili jsme se zatleskat si sami, směje se Petr Fiala

„Musíme tuhle dobu překlepat a dostat z ní taky nějakou srandu,“ říká zpěvák, skladatel a textař Petr Fiala.



Jaký bude mít online turné playlist?

Pokaždé jiný. Většinou bude jeho základem některé z našich alb, které přehrajeme komplet celé plus písničky a povídání s hostem. Děláme taky stream Písničky na přání, Best of nebo jen pomalé či naopak jen tvrdé písničky. Princip je, že každý vystoupení je úplně jine, originální.

Otevírací koncert ve Valmezu bude asi velký, soudě podle výběru hostů: Roman Holý, Petr Váša, Čechomor nebo sklepák Tomáš Hanák. Proč právě on?

Potkali jsme se loni v létě na fesťáčku v Kadani a hned jsme si řekli, že bychom se mohli vidět dřív než zase za dvacet let. Takže to klaplo. Je to jeden z našich oblíbených umělců a moc se na něj moc těšíme. Herci jsou skvělí taky v tom, že jsou úplně otrlí a vědí, že cokoli lidi pobaví, je dobrý. To nás moc baví, prožít ten přítomný okamžik nějakým nečekaným způsobem.

Zapěje svůj erbovní hit Strom kýve pahýly z filmu Pražská 5?

Jasný! Miluju tu písničku. Zkusíme do ní zapojit i některé další hosty, uvidíme, co vznikne. Nebude to ovšem jediný song, který Tomáš zazpívá. Dál to bude protestsong Žaluji a čeká ho taky sólo výstup Stesk z Tesca. A určitě si zazpívá sbory v Hodinovém hotelu a Made in Valmez.

S Čechomorem vás krom jiného pojí jméno režiséra Petra Zelenky, který bude rovněž vaším hostem. V jaké roli se představí?

Jako kytarista, zpěvák, vypravěč.

Jste s ním nadále v kontaktu? Jak hodnotíte jeho filmy z poslední doby?

V kontaktu jsme pořád, i když ne úplně častým, jak každý na něčem pracujeme někde jinde. Ale sleduju jeho filmy, párkrát jsme byli v Dejvickým, když nám splašil lístky. Mám radost, že s námi vystoupí.

Pro fandy bude určitě atraktivní i účast Jaromíra Nohavici a Karla Plíhala, když už jsme u Petra Zelenky.

Jo, to je skvělý! AC/DC českého folku. Folkaři jsou pro mě opravdoví hrdinové, protože vylézt takhle sám před lidi jen s kytarou, to může udělat jen poloviční blázen. Obdivuju tu odvahu. Pozval jsem nejdřív Karla, se kterým kamarádíme, a on pak řek o naší akci Jarkovi. Oba dva zahrajou takový minirecitál, několik písniček sami a něco s námi. Už na tom děláme.

Další jméno Lukáš Pavlásek – bude rovněž hudebně činný, nebo se přidrží role slovního komika?

Ten mě překvapil velice. Bude hostovat ve streamu Takže dobrý a už se celé album naučil hrát na kytaru, protože je to dobrý kytarista. Volám mu kvůli upoutávce a on mi říká: „ty vole, to jsou tak zajímavý akordy v některých písničkách…“. Takže nejenom, že bude povídat, bude i hrát a bere to fakt vážně.

A to je vlastně jádro téhle akce. Dělat svou práci co nejlíp i v těchto nemožných podmínkách, pobavit sebe i ostatní, a tu dobu nejenom překlepat, ale taky z ní dostat zpátky nějakou srandu, zkušenost, vzpomínky a snad i nějaký honorář.

Jak se vám hraje živě sice, ale bez kontaktu s publikem a bez aplausu?

Už jsme si zvykli. Nejvíc nás při prvních streamech překvapilo to ticho po odehrané písničce. Rychle jsme se ovšem naučili zatleskat si sami.

Lidi nám můžou psát i na chatu během hraní nebo třeba na facebook do komentářů, takže zpětnou vazbu máme pořád. Streamy mají docela ohlas, cítíme spojení, takže to celé dává smysl.

Chystáte z téhle akce nějaký záznam? Něco jako bylo unplugged dvojalbum Přístav?

To ještě přesně v tuhle chvíli nevíme. Byli bychom rádi, aby se lidi na streamy dívali živě, v ten okamžik, jako by byli na koncertě. Žijeme teď.