Covidová realita: „Dobrý den, tady filharmonici. Přivezli jsme vám nákup“

Když 12. března roku 2020 odehrál Bohemian Symphony Orchestra Prague koncert v kostele svatého Klimenta v Praze, jeho členy jistě ani nenapadlo, že to bylo na několik měsíců poslední vystoupení.

„První karanténu jsme pak ještě nějak přečkali, v létě odehráli několik koncertů, ale s nástupem druhé vlny jsme přemýšleli, co dál,“ říká Martin Šanda, šéfdirigent tohoto souboru, který doprovázel takové světové hvězdy, jakými jsou Vanessa Mae, José Carreras či Michael Bublé.

Se společníkem Františkem Zemjánkem tehdy založil projekt Přivezemenákup.cz, tedy rozvážkovou službu potravin, a hudebníky zaměstnává jako kurýry. „Přemýšleli jsme, co má v současné době smysl, kde je poptávka a kde bude uplatnění,“ vysvětluje, proč zvolili zrovna online samoobsluhu. „Navíc tím můžeme pomoct i tomu, aby obchody nebyly přeplněné lidmi,“ dodává.

Se svým orchestrem byl Martin Šanda zvyklý ročně absolvovat více než 200 vystoupení. Přes 160 hudebníků a sboristů se najednou ocitlo bez práce. „Máme morální vztah a odpovědnost k lidem, kteří s námi léta dělali. Spousta muzikantů, hlavně v klasice, je na volné noze a zůstala opravdu bez práce,“ vypráví Šanda, jak se dál ubíraly jejich myšlenky.

V současnosti mají tři svoje auta a pro další rozvozy využívají hudebníci alias kurýři svoje vlastní. „Než abychom si my brali další leasing, ať si radši oni u nás vydělají na ten, který už na svém autě mají,“ vypráví vize Martin Šanda a dodává, že i tašky s logem dali orazítkovat jedné své zaměstnankyni místo profesionálního nátisku. „Holky z produkce zase teď neřeší, kdo pojede kam hrát, ale kam s nákupem,“ usmívá se.

Chleba a píseň k tomu

Když mi přiveze nákup někdo z umělecké branže, mohl by přihodit i nějaký ten kulturní zážitek, říkáte si možná. A skutečně to možné je, tedy pokud jde o zpěv. „V dnešní době není problém si hudbu pustit z mobilu a k tomu zazpívat, ano, i to lze po dohodě přiobjednat,“ směje se nad touto myšlenkou Šanda. Se zahráním serenády na housle už je to ale horší, vzhledem k počtu nul v pořizovací částce hudebních nástrojů by bylo jejich převážení velmi rizikové, nemluvě o tom, že nástrojům nedělají dobře změny teplot.

Śéfdirigent Bohemian Symphony Orchestra Prague Martin Šanda

Hlavní sklad hudebníci sice mají v Praze, ale dodání nákupu není omezeno jen na hlavní město. Pravda, kurýr sice dojede jen v Praze, v jejím nejbližším okolí a nyní také v části Středočeského kraje, ale pokud by si chtěl někdo objednat něco i z menších obcí, kde je nákup v současné situaci problém, je to možné díky síti smluvních partnerů.

„Tedy mimo čerstvého a chlazeného zboží,“ doplňuje Šanda s tím, že i takto se někdo z jeho původního týmu zaměstná, protože i na skladě to musí někdo připravit.

Z šéfdirigenta kurýrem

Než si Martin Šanda založil firmu na rozvoz potravin, nechal se sám zaměstnat u jedné z firem jako kurýr. „Abych mohl po lidech něco chtít, musel jsem si to sám vyzkoušet. Nechci dělat nic od stolu. Vyzkoušel jsem si, jaké to je, kde jsou slabiny, co kurýry štve, co naopak chválí. Potkal jsem tam zajímavé lidi, v současné době si musí přivydělat kdekdo. Našel jsem tam i nějaké mentory pro svoje lidi, protože posaďte klavíristu nebo zpěvačku do auta a řekněte: Tady to máš a jeď! Lepší je, když jim někdo základy té práce vysvětlí,“ popisuje Šanda.

Než se stal místo šéfdirigenta šéfem skladu potravin a drogerie, podílel se s BSOP, jak se zkráceně označuje orchestr, na mnoha projektech a projeli kus světa. On sám osobně má za sebou ale krušné chvíle, shodou okolností také spojené s virem. Před lety, kdy se ve světě častěji vyskytovala prasečí chřipka, jí sám onemocněl.

Bohemian Symphony Orchestra Prague ■ Doprovázeli taková jména, jakými jsou José Carreras, Vanessa Mae či Sarah Brightman. ■ Na kontě mají také evropské turné s projektem Callas in Concert: The Hologram tour. Při něm doprovázeli slavnou řeckou sopranistku Mariu Callas. Tou dobou již přes 40 let mrtvá zpěvačka obživla díky hologramu, speciálnímu záznamu, který umožňuje zachytit trojrozměrnou podobu obrazu. ■ Poslední projekt, na kterém Martin Šanda pracoval před pandemií, bylo velkolepé vizuální představení díla Carmina Burana od Carla Orffa. Tato premiéra byla na několikrát odložena, naposledy na letošní podzim.

„Na přelomu let 2009 a 2010 jsem si uhnal prasečí chřipku, skončil jsem na Bulovce. Deset dní jsem byl v umělém spánku, z toho sedm dní v kómatu,“ vzpomíná Šanda a dodává: „Už jsem byl nakřáplý koncem roku, po pár dnech mě odvezli na Bulovku. Dávali mi tak deset procent šance na přežití. Před tím, než mě připojili na ventilátor, po mně chtěli podepsat, že s tím souhlasím. Já jsem řekl, že si potřebuji ještě zavolat, začínalo nám za pár dní turné, tak jsem volal kolegovi a říkal mu, co a jak. Když mě později propouštěli, řekl mi doktor: Víte, my už jsme tady zažili mnohé, vám opravdu odcházel mozek, a já pochopím, že někdo zavolá rodině, ale vy jste tady řešil kšefty, to jsem ještě nezažil,“ vypráví o svém workoholismu, teď už s úsměvem.

V kanceláři vedení orchestru visí mnoho vzpomínkových plakátů a fotek. Při vyprávění Martina Šandy o tom, na čem všem se mohl podílet a jaké projekty aranžovat, mu svítí oči. Nadšeně vypráví také o projektech, zatím tajných, na kterých by měl spolupracovat i letos.

Ovšem jak to všechno bude, nikdo neví. „Naši němečtí partneři už často posílají firmy do likvidace. Promotéři všude na světě nemají peníze na to, aby znovu dali peníze na reklamu stejných projektů jako v roce 2020,“ upřesňuje.

Firmu Přivezemenákup.cz si chtějí nechat, i až se situace vrátí k normálu. Vzhledem k její nepřehlednosti nikdo neví, kdy to bude. Běžné hraní a celosvětové cestování optimisté odhadují na rok 2022, ale spíš to vypadá, že ještě později.