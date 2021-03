Pořadatele letních hudebních festivalů sužují i letos obavy

Pořadatelé zveřejňují line-upy, termíny, zároveň připouštějí, že nic není v tuhle chvíli definitivní. „Festivalové přípravy pokračují, vyhlídky možná nejsou zcela optimistické, ale naděje stále žije. Pokud se rozběhne očkování, festivalová sezóna by proběhnout mohla, bude ale záležet na vývoji v celé EU. Zatím účast zrušila pouze kapela The 1975,“ říká Anna Mašátová za festival Rock For People, který by se měl konat 10. až 12. června 2021 v Hradci Králové.



Kromě zmíněných The 1975, kteří zrušili celé turné, jež se mělo týkat i Rock For People, jsou hlavními taháky kapely Green Day, Weezer, Fall Out Boy nebo Sum 41. „Nejistota, jestli v téhle turbulentní situaci nakonec nebude všechno jinak, je veliká,“ dodal ještě ředitel festivalu Michal Thomes.

Podobně opatrně hovoří i Jiří Sedlák za pořadatele Colours Of Ostrava. Multižánrové akce, na kterou se letos chystají například norský folkově-ambientní ansámbl Wardruna, americká blues rocková kapela Larkin Poe, zpěvačka LP nebo největší hvězdy, americká kytarovka The Killers. Ani zde se o termínu 14. až 17. července nedá hovořit s definitivou.

„Je nám jasné, že současná situace s koronavirovou pandemií vůbec nevypadá dobře, ale naděje umírá poslední. Pořád ještě trochu věříme a doufáme. Na české i evropské úrovni probíhá intenzivně příprava plánu opatření, která by umožnila bezpečně pořádat festival pro návštěvníky, umělce i všechny pracující. Vše samozřejmě závisí především na celkové situaci nejen v naší zemi, jak se bude pandemie koronaviru i opatření proti ní (očkování, testování) na jaře vyvíjet,“ říká Jiří Sedlák. Slibuje rovněž, že všichni hodlají za festival bojovat do posledního dechu.

„Nyní nevíme, jaká bude situace za měsíc a tím spíše za měsíců pět, takže cokoliv říkat by bylo věštění z křišťálové koule. Pokud by se festival v normální velikosti nemohl uskutečnit, uvažovali bychom opět o přesunu o rok na červenec 2022. A zároveň připravujeme další dvě varianty pro případy různých možných protikoronavirových opatření,“ dodává Sedlák.

Potřebujeme vědět do dubna

Stín obav a nejistoty se vznáší i nad největším tuzemským metalovým festivalem Brutal Assault, který se letos má konat ve dnech 10. až 14. srpna v areálu pevnosti Josefov.

„Je to peklo a vyhlídky nejsou dobré. Máme více obavu než naději. Momentálně neexistuje ucelená koncepce spuštění hromadných akcí a střípky jako negativní test, vakcinace, roušky/respirátory, rozestupy dávají zatím jen velmi mlhavou představu o tom, za jakých podmínek by hromadné akce mohly probíhat,“ hodnotí Pavlík.



„My k tomu navíc potřebujeme otevřený přeshraniční pohyb, abychom k nám bez větších komplikací dostali nejen zahraniční umělce, ale i návštěvníky,“ dodává Pavlík. Prozrazuje rovněž, že přípravy na 25. ročník musela pořádající agentura do jisté míry zmrazit a nyní vyčkává, jak se bude situace vyvíjet.

„Dalo by se říci, že bychom byli schopni festival uspořádat v plném rozsahu, pokud bychom se verdikt dozvěděli nejpozději v dubnu, ale v případě, že budeme výrazně omezeni (např. hygienickými opatřeními nebo kapacitně), budeme připraveni uspořádat festival menšího rozsahu,“ doplňuje.

Na Brutal by letos měla dorazit jména jako Asphyx, Die Krupps, Devin Townsend, Mayhem, Katatonia, Vanessa nebo britsko-česká družina Cradle Of Filth.

Jedeme dle plánu

Naopak podle plánu zatím probíhají přípravy festivalu Benátská! s Impulsem, byť i zde je ve hře varianta s odsunem. K ní by však podle slov ředitele Pavla Mikeze došlo až v okamžiku, kdy by restrikce nedovolily uspořádání ani s omezeným počtem návštěvníků.

„Samozřejmě bychom rádi festival uspořádali i v případě omezení počtu návštěvníků, což byly podmínky loňského léta.. Pokud to tedy situace dovolí,“ říká Mikez.

Festival Benátská! S Impulsem je v plánu na 22. - 25. července za účasti Aleše Brichty, Janka Ledeckého, Lenky Filipové nebo kapel Horkýže slíže, Tublatanka, Mirai, Doga a dalších.

Na jasné stanovisko, za jakých podmínek se budou moci letní hudební akce konat, čeká rovněž slovenský festival Pohoda. Jeho organizátoři už od března 2020 diskutují s odborníky o možnostech konání open-air akcí v čase pandemie. Intenzivně například komunikují s Richardem Kollárem a Alexandrou Bražinovou z iniciativy Veda pomáha – Covid-19, přičemž z debat už vzešlo mnoho podnětných nápadů. V zásadě podle vlastních slov operují s tím, že rok 2021 je jiný než rok 2020.

„Máme lepší možnosti léčby a testování a začalo se už i s očkováním. Ve spojení s očekávaným poklesem počtu případů v letních měsících se nacházíme ve výrazně jiné výchozí situaci,“ soudí organizátoři Pohody.

Definitivní prohlášení, kdy, jak a za jakých podmínek se letošní Pohoda uskuteční, hodlají zveřejnit nejpozději do 15. dubna 2021. V tuto chvíli je termín konání naplánovaný na 8. až 10. července na letišti v Trenčíně. Headlinery by měli být The Libertines, Richie Hawtin, FKA twigs, Devendra Banhart nebo Glass Animals.