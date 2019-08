KOMENTÁŘ: Brutal Assault je světový festival. Už stvořil vlastní město

Až se nabízí otázka, zda se ještě dá někam stoupat. Pořadatelé přehlídky, která se konala v pevnosti Josefov v Jaroměři, totiž v programu skloubili žánrové ikony, rychle rostoucí ambiciózní skupiny, novou metalovou krev či málo známé lahůdky.

Stihnout všechny naplánované koncerty tak pro účastníky hraničilo s fyzickým vyčerpáním. „To není festival, ale letní bojový tábor, kde musíte každý den přesně naplánovat, jak rozvrhnout síly, abyste vydrželi,“ vtipkoval jeden z nich. Daleko od pravdy nebyl.

Brutal Assault za rok oslaví už pětadvacet let, ale tak nabitou sestavu zřejmě ještě nikdy neměl. Zajímavé přitom je, že primárně nesází na velká jména. Na plakátu jsou kapely řazeny abecedně ve stejné velikostí písma.

Ze 130 vystupujících skupin byli nejdražším jménem Parkway Drive. Australští králové metalcoru už vyrostli v hlavní hvězdu elitních evropských festivalů. Do Jaroměře přivezli největší pyrotechnickou show v historii přehlídky, doprovodné houslistky a bez problémů dokázali, že i v podobně silné konkurenci mají svoje místo.

Po dvou letech se vrátila blackmetalová ikona Emperor, kultovní album Theli připomněli švédští Therion, pozici legendy potvrdili Napalm Death či Carcass a jedno z nejlepších vystoupení přehlídky odehráli Hypocrisy.

Velmi silné zastoupení měl letos thrash metal. Koncerty mazáků Sodom, Testament či Anthrax ani nemohly zklamat, ale znalci měli také jiné tipy. Třeba novozélandské Alien Weaponry, což jsou tři teenageři zpívající v maorském domorodém jazyce a hutný metalový zvuk doplňují folklorními motivy a mladistvým nadšením. I chvíli po poledni měli pod pódiem narváno.

Ještě větší dav dorazil v sobotu dopoledne. Program totiž zahajovali českobudějovičtí vtipálkové Gutalax, kteří hrají „fekální grindcore“ a jejich koncerty jsou nezapomenutelné. V kotli se to hemžilo metalisty v různých převlecích a v ruce s toaletními štětkami či nafukovacími hračkami, nechybělo ani plážové lehátko. Členové kapely na úvod vyskočili z TOI TOI budek na pódiu a během písně jednu z nich poslali do publika. Les zdvižených rukou fanoušků si ji podával přes celý areál a pak se zase vrátila na pódium.

Samostatnou kategorii tvořily skupiny na třetí scéně a v klubově laděném prostředí. Hlavně v rámci žánrů jako hardcore či metalcore se tady odehrávaly koncerty s neskutečnou dávkou energie. Quebečtí Get The Shot málem stan srovnali se zemí, zpěvák Lionheart dojatě líčil, jak měl od založení formace sen zahrát si právě tady, a během vystoupení Of Mice & Men létaly vzduchem trička, tenisky či kelímky. Rozparádění fandové si dokonce zatančili Macarenu.

Nádherné zklidnění naopak přinesli postrockoví Caspian nebo polští náladotvůrci Entropia a ohlušující ohlas si vysloužil jeden z mála zástupců melodického death metalu, kapela Omnium Gatherum.

Brutal Assault letos definitivně stvrdil své výsadní postavení v rámci světové metalové mapy. Pomáhají mu podmanivé kulisy vojenské pevnosti, rozmanitá dramaturgie i stylizace naprostých drobností: i červený kříž u stanu záchranářů byl „metalově“ obrácený. A také všudypřítomný pocit, že pořadatelé se snaží o divácký komfort a pružně reagují na podněty: po upozornění na sociální síti, že katakomby jsou na jednom místě špatně průchozí, druhý den problém zmizel.

I díky tomu platilo, že ač bylo opět vyprodáno, žádná velká hrůza to nebyla. Pevnost se totiž i díky celoroční práci fanoušků neustále rozšiřuje a člení na další sekce. Organizátoři celý areál vnímají jako město se všemi potřebami. Ulice mají svá jména, nechybí klidová zóna s obchody, široká nabídka jídel a pití, hororové kino, ale i výstavy, přednášky, besedy s muzikanty či novinky jako postapokalyptická zóna a arkádová herna s automaty.

Nuda tedy nehrozila. Pokud si někdo nevybral z hudební nabídky (a to se místy hrálo souběžně i na pěti pódiích), měl nepřeberně možností aktivit, jež navíc zapadaly do celkové koncepce a směřování festivalu. I to je důvod, proč je Brutal Assault tak výjimečná akce a jezdí na ni lidé z celého světa.