Letní festivaly ohlašují letošní termíny, jasno v nich dosud nemají

Většinu koncertů světových hvězd populární hudby v Česku přesunuli pořadatelé kvůli protipandemickým opatřením z loňska na letošní rok. Pokud jde o festivaly, pořadatelé opatrně oznamují termíny konání.



„Nejistota, jestli v téhle turbulentní situaci nakonec nebude všechno jinak, je velká,“ připustil ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes. „Očekávám, že finální rozhodnutí, jak bude vypadat festivalová sezona, budeme vědět až někdy v březnu,“ dodal.

Za zrušené koncerty dostávají majitelé zakoupených vstupenek vouchery, které mohou využít na jiné akce, případně mají nárok na vrácení peněz. Tisíce prodaných vstupenek na festivaly platí na letošní rok. Jejich pořadatelé z programu COVID kultura dostali jen část vynaložených nákladů na loni zrušené festivaly. Lidem, kteří o to požádali, však peníze v mnoha případech vrátili.

Produkční festivalu Votvírák Martina Jablanovská uvedla, že majitelé vstupenek si je nechali proplatit pouze ve výjimečných případech. Podle Thomese tak v případě Rock for People učinilo přibližně osm procent lidí. Návštěvníci většinou projevili důvěru i v případě koncertů zahraničních kapel. „O proplacení si řeklo kolem pěti procent lidí, zatím jsou hudební fanoušci trpěliví,“ podotkl Robert Porkert, předseda výkonného výboru Asociace hudebního průmyslu.

Trpělivost však lidem dochází například u koncertu Ozzyho Osbournea, který se měl v pražské O2 areně konat loni 13. listopadu, byl však přesunut až na 28. ledna 2022.



Některé loňské pražské koncerty, jako například kapel Simply Red, Guns N’ Roses nebo zpěváka Lennyho Kravitze, byly zrušeny, jiné přeplánovány na letošní rok. Fanoušci tak mohou doufat v to, že jim situace dovolí letos navštívit vystoupení kapel Korn (28. května v Tipsport Areně Praha), Iron Maiden (15. června na stadionu pražské Slavie), Aerosmith (8. července v O2 areně), Kiss (10. července v O2 areně), Pearl Jam (25. července v O2 areně) nebo Limp Bizkit (14. srpna ve Foru Karlín).

Pořadatelé hudebních festivalů začali prodávat vstupenky na letošní léto. Účast na festivalu Votvírák plánovaném na 18. až 20. června v Milovicích potvrdili Chinaski, Divokej Bill, Rybičky 48, No Name, Škwor, Xindl X, Desmod, Mirai, Marie Rottrová a mnoho dalších.

Na festival Hrady.CZ, který by měl začít 9. července na hradě Točník a postupně navštívit do 21. srpna Kunětickou horu, Švihov, Rožmberk nad Vltavou, Bezděz, Veveří, Hradec nad Moravicí a Bouzov, se chystají Daniel Landa, Divokej Bill, Mig 21, Rybičky 48, Tomáš Klus, Trautenberk a Visací zámek. Vstupenky na letošní ročník zahrnují i pojistku proti koronaviru. Pojišťovna vrátí peníze za lístky v případě onemocnění v době konání akce.

Od 10. června do 12. června by se měl konat na letišti u Hradce Králové festival Rock for People s účastí kapely Green Day. Jeden z největších hudebních festivalů Benátská! by měl být od 22. července do 25. července v Liberci. Na programu se podle pořadatelů stále pracuje.

I přes nejasnou situaci kapela Tři sestry plánuje letní program v plném rozsahu. Tradiční pražský narozeninový open-air koncert chtějí odehrát v Braníku 21. a 22. května. Skupina by chtěla pořádat i festival Barvy léta 17. července v areálu Jezera Poděbrady a 5. až 7. srpna Keltskou noc v Harrachově.