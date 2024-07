Milujeme ho! Na koncert Eda Sheerana přijíždí do Hradce tisíce fanoušků

Celodenní velkolepá show začala v poledne a město ji vyhlíží s obrovským očekáváním. Hvězdný Ed Sheeran vstoupí na originální pódium v sobotu i neděli ve 20.15 hodin.

Do jednoho z prvních autobusů na hradeckém nádraží nastoupilo po poledni podle redaktora iDNES.cz asi 70 lidí, v naprosté převaze dívek kolem dvaceti let. Do Hradce přijela i korejská výprava, pro kterou je to už třetí koncert Eda Sheerana.

„Byly jsme na Edovi v Gdaňsku, pak jely na pár dnů do Španělska a teď jsme tady. Je prostě perfektní. V Česku jsme poprvé, už jsme ochutnaly i pivo a v restauraci sledovaly zahájení olympiády. Překvapila nás otevřenost a vřelost lidi. Je to jiné než u nás,“ řekla devatenáctiletá studentka Lia ze Soulu.

Prvním spojem cestovaly i Polky, Maďarky a skupina ze Slovenska. Jezdí klubové autobusy a na vše dohlíží nejen pořadatelé v oranžových vestách, ale i pohotovostní tým z dopravního podniku. Od odjezdu prvního autobusu uplynulo deset minut a už tu jsou desítky dalších čekajících.

Na druhé zastávce mimořádné linky u centra Aldis nastupuje jen pár lidí. Opět spíše dívky. „Je to pro nás velký prázdninový trip. Ušetřily jsme si na to na brigádách. Milujeme Eda,“ řekla sedmnáctiletá Ewa z Polska.

Kyvadlová doprava bezchybně fungovala i při prvním větším náporu kolem 14. hodiny. Odpoledne už méně najíždějí návštěvníci s batohy a spacáky, kteří si objednali ubytování ve stanovém městečku, fanoušci přijíždějí nalehko a mimořádná doprava teď jezdí ve čtvrthodinových intervalech. Autobusy jsou napěchované až po střechu, ale MHD vše zvládá.

„Lidé jsou ukáznění a jde to hladce a bez konfliktů. Je vidět, že to jsou většinou slušní studenti, kteří se přijeli pobavit a ne dělat bordel,“ uvedl dobrovolník, který v oranžové vestě od dopoledne usměrňuje proud návštěvníků z nádraží.

„Tři týdny jsem brigádničila po nocích ve velkoskladu, abych to během dvou dnů utratila v Hradci. Ale rozhodně nebudu litovat,“ řekla Klára z Karlových Varů.

Kritický příjezd na letiště vedoucí ulicí Jana Černého je pro auta uzavřený. Ve směru od Pouchova vede k Parku 360 asi půlkilometrová kolona aut. Mnoho návštěvníků přijíždí že Slovenska a Německa. Kolona je v pohybu, všude kolem letiště jsou desítky policistů, kteří zatím dopravnímu provozu jen přihlížejí a nemusí jej usměrňovat.

Přemrštěné ceny za ubytování

Když primátorka Pavlína Springerová (HDK) před devíti měsíci oznámila, že anglický písničkář přijede se svou šňůrou Mathematic Tour, padesátitisícová kapacita se vyprodala za měsíc. Pořadatelé přidali i nedělní vystoupení. Zatímco v prodeji ještě zbývají vstupenky na stání do kotle, tribuny jsou skoro vyprodané. Zájemci tak stále mají možnost se na nedělní show dostat.

Přestože ještě nezazněly první tóny, že se na letišti chystá něco velkého, bylo v týdnu jasné už z dálky. Obří kruhové pódium s věžemi a tribuny do Hradce přivezlo na 190 kamionů a do stavby se zapojilo kolem 300 lidí. Stejné pódium má kromě Sheerana už pouze kapela Metallica. Po sešlápnutí pedálu se otáčí a lemuje jej šest věží vysokých 35 metrů. Samotné pódium má 1,5 hektaru, další hektar připadá na tribuny v koncertní aréně.

„Všechno je spočítáno desetkrát, má to vydržet veškerou bouřku a vichr. Když však bude pršet, krytý nebude ani Ed,“ řekl za organizátory Michal Thomes, šéf agentury Ameba Poduction.

Velké věci se nedějí jen na letišti, ale i ve městě. V Hradci nelze ze soboty na neděli sehnat ubytování za férové ceny. Cena za jednu noc a dvoulůžkový pokoj na serveru Booking.com začíná na 10 tisících korunách a stoupá až k 16 tisícovkám namísto obvyklých dvou tisíc korun za noc.

Nejen Sheeran. Je to festival

Přehnané není tvrzení, že do Hradce se po šesti týdnech od Rock for People vrací další festival. Sheeran bude jen vrcholem sobotního i nedělního programu. Areál je rozdělen na dvě hlavní části. Fan Zóna otevřela už v poledne. Zatímco Pokáč, Ben Cristovao nebo Kašpárek v rohlíku by jinde byli ozdobami hlavního pódia, v zóně dnes s ostatními interprety jen rozehřívají první tisíce návštěvníků.

V 16 hodin se otevřela obří koncertní aréna. Ewa Farna i britský písničkář Calum Scott už sami vyprodávají arény, ale v Hradci se dnes musí spokojit jen s rolí předskokanů.

Rock for People stačilo kolem osmi tisíc parkovacích míst, pro víkendové návštěvníky Parku 360 jich připravili pořadatelé 15 tisíc. Poslouží část letiště i okolní pronajaté pozemky.

„Dvojkoncert Eda Sheerana je pro Hradec přelomový. Zejména z pohledu prověření organizačních a kapacitních možností našeho města,“ potvrdila primátorka Springerová.

Varováním AC/DC

Sheeran je testem. Podobný zažila v neděli Bratislava, kam na rockovou legendu AC/DC dorazilo kolem sto tisíc diváků.

„A my se rozhodně nechceme dostat do situace, jaká nastala v Bratislavě po koncertu, kdy odjezd byl záležitostí mnoha hodin,“ zdůraznil Michal Thomes.

Funguje několik desítek vjezdových koridorů a na odjezdu bude vše on-line monitorovat speciální skupina. Ta bude připravená okamžitě zasáhnout při očekávaném náporu a odjezdu mnoha tisíc aut.

Zatím se zdá, že pořadatelům vychází sázka na mnohahodinový program. „Je to plán, jak nápor aut rozředit. Proto děláme celý odpolední program, proto máme levnější parkování pro ty, kteří dnes přijedou dříve. Chceme docílit, aby lidé přijížděli postupně a ne všichni až kolem 16. hodiny. Zatím to vypadá, že to skutečně funguje,“ upozornil Thomes.

Dopravní manévry a pohotovost policie

Na letiště se dostanou pouze posádky aut s parkovacími vstupenkami, v okolí jsou nejen naváděcí šipky, ale i cedule upozorňující na maximální povolenou rychlost 30 kilometrů za hodinu. Příjezd je možný ze tří směrů od dálnice D11, od Jaroměře a Polska a ze směru od Hradce a Ostravy. Pro ty, kteří se rozhodnou odstavit auta už ve městě, jsou připravené dvě mimořádné linky MHD zdarma. První začíná u vlakového nádraží, druhá u kongresového centra Aldis.

Do Parku 360 jezdí od 11.30 do 19.15 hodin v pěti až patnáctiminutových intervalech. Po koncertech vyjedou z letiště od 22.15. Jezdí také přímé vlaky z Prahy, Brna, Ostravy a Olomouce.

V terénu je dopravní, pořádková i kriminální policie. „Je povolána pořádková jednotka i psovodi. Někteří policisté jsou k ochraně měkkých cílů vybaveni dlouhými zbraněmi. Policejní hlídky dohlížejí na veřejný pořádek, monitorují dopravu a dbají na její plynulost a v případě potřeby ji řídí,“ uvedla hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.

Varováním byl dopravně chaotický Majáles, naopak plusem pořadatelsky brilantně zvládnutý červnový festival Rock for People. „Je pravda, že se chystáme už dlouho a velmi pečlivě. Nechci se bít do prsou a tvrdit, že nás nemůže nic překvapit, ale zatím to zvládáme dobře. Ostatně potvrdila to i německá produkce, která do města přijela už před několika týdny, aby vše zkontrolovala. Se stavem příprav byla velmi spokojená,“ řekl Thomes.

Ten zároveň chystá jubilejní 30. ročník festivalu. Známý je zatím jen termín 12. až 14. června 2025 a první limitované edice zvýhodněných vstupenek. Nepřekvapí slib, že ročník s číslovkou 30 bude největší. „Prostě oslava ve velkém stylu. Jednáme s velmi zajímavými interprety a je to velmi slibné,“ nechtěl ani naznačovat Thomes.