Mňága a Žďorp zahrají s hosty z vrcholku věže brněnských trojčat

Na každém koncertu jarního turné kapely Mňága a Žďorp vystupuje vždy jeden host. Pro speciální brněnský koncert z výšky si hudebníci vybrali slovenského zpěváka Mekyho Žbirku.



Zahrají společně čtyři písničky, z toho tři ze Žbirkova repertoáru. A to už v sobotu 24. dubna v 19 hodin.

„Budeme hrát v posledním, devaténáctém patře jedné z věží brněnských trojčat na Šumavské ulici. Odmontovává se tam plášť, takže my budeme hrát tam v tom odkrytém prostoru,“ vysvětluje frontman a zpěvák kapely Petr Fiala.

Budoucí pódium ve výšce 66 metrů už byli členové kapely několikrát obhlížet. „S produkcí řešíme, jestli hrát do zdi, aby nás kamery mohly snímat a za námi bylo vidět Brno. Ale my se u hraní chceme dívat na město, tak ještě uvidíme, jak to nakonec bude. A asi kolem nás budou létat drony,“ dodává zpěvák.



V pravidelných hlášeních, která Fiala sdílí na Facebooku kapely, informuje třeba o tom, odkud si místní mohou poslechnout hudbu naživo. „Kravál (naše hudba) by měl být slyšet i v přilehlém parku zvaném Björnsonův sad a vidět i z nedalekých kopců známých jako Planýrka. Trochu tomu pomůžeme přidanejma reprákama,“ ujišťuje.



Kapela se poslední dny řídí heslem „Když chceš hrát na paneláku, musíš na něj vylézt.“ A ačkoli hudebníkům pohyb po staveništi ve výšce způsobuje třeba mravenčení v nohou nebo lehké závratě, na koncert se těší.



„Už loni jsme si ověřili, že i takhle můžeme zůstat s lidma v kontaktu a udělat jim v týhle divný době radost. To je ta největší motivace,“ ujišťuje Fiala.

Koncert uvidí fanoušci online na rozhraní live.mnaga.cz. Nejdříve si ale musí koupit vstupenku za 349 korun, a to na shop.mnaga.cz. K dostání je i zvýhodněná permanentka, která platí i pro další vystoupení například s Jarkem Nohavicou, Karlem Plíhalem, Romanem Holým nebo skupinou Vypsaná Fixa.

Jedna z věží brněnských trojčat na Šumavské ulici prochází rekonstrukcí