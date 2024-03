Napsal tři stovky písní, Gotta odmítl. Mohl bych toho litovat, říká frontman Kamelotu

I po více než čtyřech dekádách existence Kamelot zkrátka pořád táhne. „Asi to děláme poctivě,“ říká Horký s úsměvem v rozhovoru pro MF DNES, v němž vzpomíná na začátky folkrockové skupiny, ale také třeba na to, jak kdysi odmítl prosbu Karla Gotta.

V čem je vaše letošní šňůra speciální?

Hlavně v tom, že je to už dvaačtyřicátá sezona Kamelotu. Na koncertech propagujeme nové album, které vyšlo před Vánocemi a jmenuje se Zaprášené diamanty. Má však trochu jiná hudební specifika, než vyznává styl Kamelotu, takže ty písně, které zpíváme, jsou průřezem celou tvorbou od osmdesátých let do současnosti. Do toho vedle koncertování natáčím už pětadvacáté album.