Deska obsahuje dvacet písniček včetně největších hitů In The End, Papercut, One Step Closer nebo Numb. Na závěr je připojena dosud nevydaná skladba Friendly Fire, která pochází z nahrávací session alba One More Light.

Dalším bonusovým lákadlem je píseň QWERTY, která nevyšla na žádném řadovém albu, objevila se pouze na speciálním demu LP Underground 6.0, určeném pro členy fanklubu Linkin Park.