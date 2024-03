TRENDY V KLIPECH: Linkin Park připomněli zesnulého zpěváka, Weeknd točil s Madonnou

Linkin Park – Friendly Fire

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak 3 dny zpětně přes červené tlačítko na HbbTV.

Píseň se měla původně objevit na albu One More Light, jež vyšlo jen pár měsíců před Benningtonovou smrtí v roce 2017. Je to jedna z posledních písní, které Bennington se svou kapelou natočil. Autory songu jsou Mike Shinoda, Brad Delson a Jon Green, zpěvák anglické skupiny The Bonfires.

Videoklip režíroval Mark Fiore a poskládal ho ze záběrů z natáčení One More Light ve studiu a z různých živých vystoupení skupiny z let 2015 a 2017. „Jsou tam některé skvělé záběry Chestera. Nejtěžší bylo udělat klip hodný té písně, protože ta je tak dobrá,“ řekl Fiore.

The Weeknd, Madonna, Playboi Carti – Popular

Píseň byla původně vydána loni v červnu k hudebnímu seriálu The Idol, v němž hraje The Weeknd, spolutvůrce celého projektu. Odehrává se ve světě hudebního průmyslu a sleduje samozvaného guru a vůdce novodobého kultu, který naváže komplikovaný vztah s vycházející popovou hvězdou v podání Lily-Rose Deppové.

Skladbu Popular nazpíval kanadský zpěvák The Weeknd s Madonnou a americkým rapperem, který si říká Playboi Cartin. Na YouTube se objevila původně s videem, v němž byl sestřih ukázek a fotek z premiéry seriálu v Cannes a následné afterparty. Oficiální videoklip vyšel až v únoru a nyní míří do Óčko Chart.

Adam Mišík, Marko Damian – Dotyky

Adam Mišík je právě na turné. Zahájil ho v únoru Roxy a jedním z hostů byl i slovenský producent a rapper Marko Damian, který už spolupracoval například s Viktorem Sheenem nebo Sergeiem Barracudou. Adam Mišík ho považuje za jednoho z nejzajímavějších slovenských interpretů.

Své turné zpěvák zakončí 23. března v Jablonci a pak bude vše směřovat na svůj dosud největší koncert kariéry v pražském Foru Karlín, kde by měl vystoupit 6. 2. 2025.

Atmo Music feat. Refew – Perly

Refew má napilno, aspoň co se spoluprací týká. Po songu se Slzou právě v Óčko Chart sbírá hlasy s Marpem – a je tu s další novinkou. Tentokrát se spojil s ATMO music a jsou z toho Perly. Text písně je dílem Kryštofa Peukera a právě Refewa. Pod hudbou je podepsán Reginald. Klip natočil Viktor Odehnal.