TRENDY V KLIPECH: Pavel Callta zpívá zesnulé matce, Mydy řeší toxické vztahy

Pavel Callta – Chybíš

„Píseň Chybíš je věnovaná mojí mamce a všem, kterým chybí někdo moc důležitý,“ říká Pavel Callta. „Přiznám se, že jsem na ni byl hodně fixovaný, jako to u synů a maminek bývá, a myšlenky na ni mě provázejí celým životem, i když už uběhlo několik let. Píseň vypráví o tom, jak to vnímám a co se ve mně v posledních letech odehrává,“ vysvětluje zpěvák. Když jeho matce, jež byla zpěvačkou a Pavlovou inspirací, diagnostikovali rakovinu, bylo mu pouhých dvacet let. Tenkrát mu pomáhala hlavně hudba a pracovní vytížení.

Píseň Chybíš produkovali slovenští producenti Tom Lobb a Martin Zaujec, kteří mají na kontě spolupráci například s Ewou Farnou, Katarziou nebo Janou Kirschner. Videoklip, který má pro pětatřicetiletého zpěváka speciální význam, ztvárnil videomaker Jakub Stelzer, známý svou neotřelou tvorbou především pro rapové umělce.

Mydy – Red Flag Parade

Skupina Mydy loni bojovala s touto písní o postup do hudební soutěže Eurovision Song Contest 2024. Přes národní kolo neprošla, ale song zatím opatřila videem, které zabojuje o hlasy v hitparádě Óčko Chart.

Za klipem stojí režisérka a choreografka Zizoe. „Cílem bylo metaforicky a snad ne prvoplánově nastínit úsměvné drama toxických vztahů. Asi každý jsme ho někdy zažili. Červená vejce znamenají podbízivé jedovaté názory. Hosté nemají konkrétní obličej, protože už lehce ztratili svoji identitu. U zámecké paní jsme nechtěli udávat gender, aby si do ní mohl kdokoliv otisknout svou toxickou / svého toxického ex. Bonbónci představují partnery, na kterých si paní smlsává. A samozřejmě nechybí ani kapela, která křičí: ‚Red Flag, proberte se‘, ale nikdo ji nevidí,“ vysvětlila režisérka.

Pharrell Williams, Miley Cyrus – Doctor (Work It Out)

Na tomto songu se pracovalo víc něž deset let. Měl se původně objevit na albu Bangerz v roce 2013. „Věříme v načasování a v to, že se vše děje, když má. A kolem předávání cen Grammy jsme se s Pharrellem bavili o vydání té písně a připadalo mi, že je tam tolik náhod a momentů, díky kterým jsem věděla, že teď je ten správný čas. Někdy věci v naší minulosti dávají větší smysl v přítomnosti než kdy předtím,“ řekla Miley Cyrus.

Twenty One Pilots – Overcompensate

Píseň je z nadcházejícího alba kapely Twenty One Pilots, které se bude jmenovat Clancy a mělo by vyjít 17. května. Napsali ji Tyler Joseph a Paul Meany. Videoklip nás zavádí do fiktivní země Trench a slibuje napínavou atmosféru. Album Clancy uzavírá alegorickou ságu, kterou skupina zahájila deskami Blurryface a pokračovala přes Trench a Scaled and Icy. Fanoušci se mohou těšit na konečnou kapitolu příběhu, který byl doposud plný tajemství a kryptických zpráv.