TRENDY V KLIPECH: Mirai lákají na nové album, Yungblud přemýšlí o pekle

Mirai - Nespíš

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak 3 dny zpětně přes červené tlačítko na HbbTV.

Autorem písně je Mirai Navrátil, který tak zavzpomínal na dávný románek, jenž nabral rychlého konce. Producentem písně je už tradičně Ondřej Fiedler alias fiedlerski. Klip natočili Mirai s týmem Butterfly Kids, který má na svědomí vizuály například pro Bena Cristovao nebo Sofiana Medjmedje.

Čtvrtá deska skupiny Mirai by měla vyjít už na jaře a naživo nové songy fanoušci uslyší v létě na Mirai Summer Festech, které kapela naplánovala do čtrnácti českých měst a slibuje na nich kromě hudby i osobní kontakt, který by nebyl na obyčejném koncertě možný. „Do všeho, co se bude dít se otiskneme, ať už to bude skvělý jídlo nebo drinky, který vymyslíme a taky vám je umícháme, nebo samotný našlapaný program, který zdaleka nekončí naším koncertem. I ten proběhne akusticky na start akce a taky v rámci večerní velké show. Postaráme se i o afterparty, kde budeme DJs,“ slibují Mirai.

Yungblud feat. Lil Yachty (BTS) - When We Die (Can We Still Get High?)

V písni When We Die (Can We Still Get High?) se britský zpěvák zamýšlí nad nebem a peklem. Ptá se v něm, kde se vlastně nakonec ocitne a co tam bude dělat.

„Byla to jedna z prvních skladeb, které jsem napsal, když jsem přijel do New Orleans, abych udělal novou hudbu. Když jsem to psal, věděl jsem, že Lil Yachty k tomu přidá něco úžasného. Jsem z toho opravdu nadšený,“ řekl Yungblud, který novinku zveřejnil také s psychedelickým klipem, který natočil v Atlantě.

Totally Nothin & Iam Oskar & Skelly – Závislá

Rapper s producent Totally Nothin se spojil s kolegy Iam Oskar a Skelly a vznikl singl Závislá. Příběh této písně sleduje mladou dívku, která se potýká s drogovou závislostí vedoucí k chaotickému a rozmanitému sexuálnímu a partnerskému životu. Odráží tak stinnou tvář dnešní mladé generace, hledající svou vlastní identitu a smysl života a toužící po skutečném spojení a pochopení, které se zdá být nedosažitelné.

Za hudební produkcí singlu stojí producenti leetay, Rainer a DJ Kadr. Ta se nese ve spojení moderního punk-rapu a DnB. Singl Závislá se tak stává stěžejní písní k nadcházejí tour Waves, na kterou spolu tito tři umělci v průběhu února a března vyrážejí.

Little Big & Little Sis Nora - Hardstyle Fish

Nová crazy novinka na párty ukazuje, že Baby Shark už dávno není v módě. Losangeleská skupina Little Big se v tomto singlu spojila se švédskou zpěvačkou Norou Ekbergovou, která je mladší sestrou zpěváka AronChupy a vystupuje jako Little Sis Nora. Nová skladba, kterou AronChupa produkoval, obsahuje charakteristický zvuk Little Big, který se vzpírá žánru i satiru a nestandardní vizuální prvky.