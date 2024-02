TRENDY V KLIPECH: Sia se spojila s Kylie Minogue, Lake Malawi slaví 10 let

Sia, Kylie Minogue – Dance Alone

Píseň je druhým singlem ze Siina desátého alba Reasonable Woman, které vyjde 3. května. Pro slavné Australanky to není první spolupráce. Sia se autorsky podílela na albu Kylie Minogue Kiss Me Once, které vyšlo v roce 2014. Jejich společný song Dance Alone se dostal na jedničku australské nezávislé hitparády.

Lake Malawi – Do It

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak 3 dny zpětně přes červené tlačítko na HbbTV.

Píseň je ze zatím posledního alba skupiny Lake Malawi, které vyšlo loni pod názvem The Great Video Game Crush. V klipu jsou jak unikátní záběry ze starých koncertů, tak i z loňského křtu v Roxy nebo ze zákulisí Eurovize, kde kapela reprezentovala ČR v roce 2019 a skončila na 6. místě.

„Jsme s Lake Malawi na scéně deset let. Jsem za to strašně vděčný, že nás posloucháte, a podívejte se na náš nový klip, který rekapituluje to, co jsme společně za těch deset let zažili,“ pozval ke sledování zpěvák Albert Černý, který byl hostem na Óčku.

Kapela letos na jaře ke svému desátému výročí vyrazí na turné. Zahajovací koncert bude 26. března v brněnském Kabinetu múz, šňůru vystoupení pak uzavře 11. dubna v M-Klubu ve Valašském Meziříčí. Mezitím se zastaví v Plzni, Olomouci a Praze.

Sofian Medjmedj – Moonlight

Mladý český zpěvák Sofian Medjmedj se rozhodl dopřát fanouškům pomalejší píseň – a trefil do černého. Jeho track Moonlight se dostal na 8. místo v žebříčku Spotify a byl druhý v hudebních trendech na YouTube.

„Je to vůbec poprvé, co se tam dostal můj samostatnej track,“ komentoval zpěvák úspěch na Spotify. „Byl to první song, co jsem napsal v novem bytě, lehl jsem si v koupelně na zem, zapojil kytaru a totálně jsem se v tom topil. Miloval jsem to. Chtěl jsem vydat nějakou pomalejší věc, jak pro vás, tak pro sebe. Tohle jsem upřímně vůbec nečekal,“ dodal Sofian Medjmedj, který vystoupí 22. listopadu ve Foru Karlín.

Dua Lipa – Training Season

Držitelku cen Grammy inspirovala k songu a klipu řada špatných rande, po nichž se britská zpěvačka s kosovskými kořeny rozhodla, že už odmítá školit muže, jak se k ní mají na rande chovat. Tvrdí, že by ráda přešla od tohoto „tréninku“ ke skutečnému muži, který bude vědět, jak na to. Píseň má být také součástí jejího třetího, zatím bezejmenného alba.