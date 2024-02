TRENDY V KLIPECH: Novou poctu maminkám natočili rappeři Refew a Marpo

Marpo feat. Refew – Máma

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak 3 dny zpětně přes červené tlačítko na HbbTV.

Český rapper Refew, vlastním jménem Erik Gábor, se rozhodl vzdát hold své matce, která ho svou výchovou zachránila od problémů, k nimž měl nakročeno. Pro song přizval Marpa, který prý svůj part zvládl natočit za tři minuty.

„Marpo je pro mě jeden z nejrovnějších lidí na scéně, brutální talent, magor na pódiu a obrovskej srdcař, takže jsem fakt rád, že právě on je můj první host na nový desce,“ uvedl Refew na svém Instagramu. Song vyjde na albu Mindset.

Xindl X, Katarína Knechtová – Si zabil, kámo

Píseň vznikla k seriálu Policie Hvar, v němž česko-slovenská detektivní dvojice objasňuje zločiny spáchané na turistech ze svých zemí. Spoluautory písně s Xindlem X jsou Mirka Miškechová, Jan Vávra a Jakub Lenz. Ondřej Ládek alias Xindl X si v seriálu zahrál sám sebe.

Alan Murin, Iova – Still Love You

Slovenský hudebník Alan Murin, který v roce 2019 debutoval albem Trueself, se spojil s rumunskou zpěvačkou Iovou a rumunským producentem Serbanem Cazanem a vznikla píseň Still Love You. Cazan spolupracoval v minulosti třeba se zpěvačkou Ritou Orou, takže Murin ocenil jeho zkušenosti.

„Na Serbanovi se mi líbilo, že má jednu specifickou vlastnost. Dokáže z umělce vytáhnout to nejlepší. Díky tomu dokáže vykřesat ten pomyslný diamant ze suroviny, která mu přišla do studia a nesnaží se tam dávat svoje věci,“ řekl Murin.

Dimash Qudaibergen – When I’ve Got You

Kazašský zpěvák Dimash Qudaibergen, který loni zcela ovládl hitparádu Óčko Chart, je tu s novým klipem. Poprvé ho představil v Turecku na tiskové konferenci ke svému koncertu, který proběhne v květnu Istanbulu. Klip je o novinářce, která jde udělat první otevřený rozhovor se světoznámým umělcem a její představivost zachází do krajnosti.

„Každý ví, že Dimash je laskavý a jednoduchý člověk. O jeho osobním životě se toho moc neví, v mediálním prostoru se často neobjevuje a nedává nijak zvlášť osobní rozhovory. Chtěli jsme umělce představit z trochu jiné stránky, v ’knize’, beletrizovaném obrazu,“ sdělil režisér Galym Asylov. Natáčení probíhalo v Almaty a na klipu pracovalo více než 70 lidí včetně několika specialistů z Číny.