TRENDY V KLIPECH: K-pop vyprodukoval nový boyband, Refew chce dobýt Forum

TWS – First Meeting Doesn’t Go As Planned

K-pop je na vzestupu a nahrávací společnosti toho chtějí co nejvíc využít. Formují tak stále nové skupiny. Ta letošní se jmenuje TWS a skládá se ze šesti členů. Celosvětová premiéra jejího videoklipu First meeting doesn’t go as planned proběhla v pondělí v 10 hodin našeho času a živě jí sledovalo v ten okamžik přes 19 tisíc fanoušků. Teď už má na kontě přes 5 milionů zhlédnutí.

Zkratka TWS znamená „twenty-four-seven with us“ tedy „dvacet-čtyři-sedm s námi“, čímž chce skupina naznačit fanouškům, že tu pro ně je neustále. Podle nahrávací společnosti mají být TWS skupinou nové generace, která vytvoří zbrusu nový žánr – tzv. boyhood pop, neboli chlapecký pop. Ten má zachytit každodenní příběhy chlapců.

Refew – Mindset

Erik Gábor alias Refew vydal loni v říjnu už osmou desku, tentokrát s názvem Těší mě, Refew. A je tu s další novinkou. S klipem Mindset je aktuálně druhý v hudebních trendech na Youtube. „Mámo promiň, že jsem neudělal školu, ale mám pro tebe VIP až vyprodáme Forum,“ rapuje Refew a tento cíl chce splnit 2. listopadu, kdy proběhne v pražském Foru Karlín křest alba Mindset.

Jan Bendig, Vanesa Horáková – Matani

Účastník první řady pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar Jan Bendig se spojil se slovenskou zpěvačkou Vanesou Horákovou, která loni soutěžila v Česko Slovensko má talent. Teprve patnáctiletá zpěvačka soutěž sice nevyhrála, ale nabídky na vystoupení se jí jen hrnou. Na Slovensku ji nazývají „hvězdou romské popové scény“. Jan Bendig písní láká na velký koncert, který proběhne 16. března v O2 Universum a vystoupí na něm jako hosté Michal David, Rytmus nebo Monika Bagárová.

Jennifer Lopez – Can’t Get Enough

Singl je z připravovaného devátého studiového alba This Is Me…Now, které má vyjít ještě letos. Desku zpěvačka natáčela v době, kdy se dala znovu dohromady s hercem Benem Affleckem, což ji inspirovalo k nové hudbě i názvu, jenž navazuje na titul jejího třetího alba This Is Me...Then z roku 2002, kdy byla ve vztahu s Affleckem poprvé. Kousek písně Can’t Get Enough zazpívala i na svatbě, kterou s hercem uzavřeli v srpnu 2022.