TRENDY V KLIPECH: Imodium v nové sestavě vydají desku a oslaví 20. výročí

Imodium –Tuláci

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00. Hlasování startuje po odhalení celého žebříčku v 16:55.

Skupina Imodium oznámila změnu v sestavě, když dosavadního bubeníka a zakládajícího člena Kárla nahradil Adam Jánošík (The Atavists). Do nového roku pak skupina okolo Thoma Frödeho vstupuje s rázností hodnou energických rockerů. Čeká je oslava 20. výročí vydání první desky, která proběhne 4. dubna v pražském Foru Karlín, kde zároveň pokřtí i novou desku.

„Imodium svůj zvuk dávno našlo, jen ho teď trochu upgradovalo příchodem Adama. Má jiný styl hry a přemýšlení nad tvořením jako takovým. Na albu bude minimálně jedna píseň kompletně od něj,“ říká frontman Thom Fröde.

Tuláci jsou už třetím singlem z připravované desky. Klip natočilo duo mladých filmařů Honza Kašpar (produkce) a Chaply Rzblz (režie, kamera). „Tentokrát jsme chtěli čistě image video, jednoduše ukázat kapelu v nové sestavě. Chaply ale zavolal, že element ‚femme fatale‘ je pro něj dost nosný a že by tam nějakou rád měl. Proto je tam ještě jeden důležitý prvek, a tím je krásná Vlasta Ulrichová,“ říká k videu baskytarista Ronoon.

Lipo – Whiskey

Na nové písni, nazvané jednoduše Whiskey, která nezapře hudební inspiraci v americké country, přichází liberecký básník a rapper s melancholickou náladou, jež jeho tvorbu provázela už od dob, kdy byl ještě členem formace BPM. Song vznikl ve spolupráci se zpěvákem Janem Braunem. Klip se natáčel v Jizerských a Lužických horách. Na podzim Lipo plánuje vydat desku.

Justin Timberlake – Selfish

Selfish je pilotním singlem z připravované desky Everything I Thought It Was, která by měla vyjít už v březnu. Klip, který dává nahlédnout do zákulisí natáčení videoklipů, režíroval Bradley J. Calder.

Timberlake se nechal slyšet, že kromě sólové dráhy nevylučuje i další spolupráci s původní skupinou ’N Sync, která se loni sešla po 19 letech, aby natočila píseň Better Place k filmu Trollové 3. Kolegy z boybandu přizval i na zmíněnou desku, aby mu natočili vokály k jedné písni a připustil, že je možná do budoucna i nová tvorba dříve populární skupiny.

Kygo feat. Ava Max – Whatever

Norský hudební skladatel, diskžokej, textař a klavírista Kyrre Gørvell-Dahll, známý jako Kygo, se proslavil svými remixy. Aktuálně předělal Shakiru a překvapivě si ji ke spolupráci nepozval. Její hit Whenever, Wherever nazpívala v novém kabátě americká zpěvačka albánského původu Ava Max, která je i hlavní hvězdou klipu.