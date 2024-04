TRENDY V KLIPECH: Mirai rekapitulují, Brixtn vytáhli song z šuplíku

Mirai – Easy

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak 3 dny zpětně přes červené tlačítko na HbbTV.

„Něco jsme odžili, nebyla to vždycky jen jednoduchá cesta, ale zároveň máme snad kus před sebou a s kouskem zkušenosti to snad půjde zase o něco líp,“ říká Mirai Navrátil k videoklipu, o který se postaral Ondřej Kudyn. Snímek postavil na záběrech z dětství členů kapely.

„Původně jsme měli úplně jiný scénář založený na příběhu boxera bojujícího se svým osudem, ale nelícovalo nám to s tím songem,“ přibližuje vznik klipu zpěvák Mirai Navrátil, který je i s celým zbytkem kapely hostem hitparády na Óčku

Novou desku TOMODACHI kapela pokřtí na květnových koncertech v Praze, Brně a Ostravě. „Budou to jediné přehrávky komplet nové desky od prvního do posledního songu,“ láká fanoušky frontman kapely Mirai.

Brixtn – Nech mě se utopit

Ponurou náladu přinášejí novou písní bratři Matěj a Štěpán Jelenovi ze skupiny Brixtn. „Je to taková dekadentní zpověď kluka krátce po rozchodu, jehož život se točí v kruhu plném sexu, omamných látek, alkoholu a beznaděje. Song jsme měli dost dlouho v šuplíku, začali jsme ho skládat ještě v minulém složení s bývalým kytaristou Hemim, který přišel s původní myšlenkou tracku a na tvůrčím procesu se výrazně podílel,“ uvedl pro časopis Headliner frontman a baskytarista Matěj Jelen.

Videoklip natočil Jiří Votava. Naživo píseň mohou fanoušci slyšet na vůbec prvním turné skupiny, které právě probíhá. V den, kdy vstupují do hitparády Óčko Chart, vystoupí v Hradci Králové, v sobotu v Šumperku a první květnový týden je čeká Ostrava a Valašské meziříčí.

Artemas – I Like The Way You Kiss Me

Anglicko-kyperský zpěvák Artemas vydal svůj debut Pretty teprve v únoru. Následuje song I Like The Way You Kiss Me, který se hned vyhoupl na dvojku britské hitparády a na jedničku v Rakousku, Německu nebo Polsku.

Artemas v písni vypráví o napjatém vztahu, kdy si není jistý, na čem je a nakonec přiznává, že dává přednost fyzičnu před city.

Dua Lipa – Illusion

Píseň je z chystaného alba Radical Optimism, které Dua Lipa plánuje vydat 3. května. Klip se natáčel ve sportovním areálu Piscina Municipal de Montjuïc v Barceloně ve Španělsku. V Británii se píseň dostala na devátou příčku hitparády. Jinak se do TOP 10 dostala jen v Japonsku.