TRENDY V KLIPECH: Slza přizvala rappera Refewa, Boone míří do Česka

Slza feat. Refew - Monodrama

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00.

Píseň je ze stejnojmenné desky, která vyšla loni v září. Skupina Slza k ní přizvala rappera Refewa.

„Přijel k nám do studia a řekl: Tak jsem si v autě něco zkoušel a mám v hlavě asi čtyři verze. Můžu rapovat, můžu zpívat, řekněte si, co chcete.“ Tak jsme řekli, že bychom rádi ten rap. On si vlezl do nahrávací kabiny a natočil své vokály na jeden záběr. My jsme jen koukali s otevřenou pusou. Pak nám jen přidal vokály do refrénu a měli jsme hotovo,“ popsal Petr Lexa pro Musicserver.

Benson Boone - Beautiful Things

Benson Boone je mladý americký zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista, který začínal sdílením své muziky na TikToku a potom se ukázal v talentové soutěži American Idol. Ze soutěže se stáhl, ale všiml si ho frontman skupiny Imagine Dragons Dan Reynolds, který mu nabídl nahrávací smlouvu.

S baladou Beautiful Things už zabodoval především v Kanadě, kde byla na jedničce hitparády. I u nás si ale píseň vede zatím dobře. Nyní se o hlasy fanoušků uchází i videoklip v hitparádě Óčko Chart. A sám Benson Boone taky chystá první koncert v Česku. Uskuteční se 1. června v klubu Rock Café.

Tiësto x FAST BOY - All My Life

Známý DJ a producent Tiësto spojil síly s německým duem Fast Boy a vznikl dance-popový song All My Life. „Jsem velmi nadšený, že mohu začít nový rok s All My Life, spoluprací s FAST BOY na mém vlastním labelu Musical Freedom. Miluju tuhle písničku a mám z ní radost!“ řekl k tomu Tiësto.

„Jsme tak nadšení, že konečně můžeme pracovat s Tiestem. Je legendou a spojení našeho osobitého zvuku s ikonou, jako je on, je pro nás neuvěřitelný milník,“ dodali Fast Boy.

Malone - Star

Jmenují se Miloš, Honza, Kuba, Matěj a Mára a jsou z Hradce Králové. Tam už v roce 2017 založili skupinu Malone a říká se jim Melouni. První album Tropický džus vydali v roce 2021. Po klipech Lollipop a Bezcenný přicházejí s novinkou Star.

Text napsal Miloš Fejgl a „popisuje pocity zpěváka po zkušenosti kapely s českým showbyznysem,“ prozradila kapela časopisu Headliner. Klip si natočili sami a v záloze mají materiál na další songy, které budou kombinací rozlišných žánrů, protože skupina se pohybuje na poli popu, tvrdých kytar, alternativy, elektroniky i hip-hopu.