TRENDY V KLIPECH: Ektor porazil i Štístka a Poupěnku

Ektor – Bars

Ektor naznačuje, kde je budoucnost českého rapu. Představuje své bars, tedy takty a verše, a dokazuje, že nepotřebuje odbočky do popu, aby byl úspěšný. Na příští rok chystá svůj dosud největší koncert, který se uskuteční 25. října v O2 areně.

S klipem Bars dokázal Ektor nemožné. Vyhoupl se na první místo v hudebních trendech na YouTube a stal se tak jediným interpretem, kterému se za posledních pár týdnů podařilo předběhnout Lukáše Kunze a Barboru Waschingerovou, kteří jako motýlek Štístko a víla Poupěnka baví děti od roku 2017.

Štístko a Poupěnka jsou konečně poraženi!



Ektor a jeho nový videoklip pro song "Bars" se vyhoupnul hned na první místo v hudebních trendech na YouTube! Stává se tak jediným interpretem, kterému se za posledních pár týdnů podařilo předběhnout Štístka a Poupěnku.



Co na Ektorův nový song říkáš?



Paulie Garand – Pod mlhou

Paulie Garand natočil pro svou baladu klip ve stínu mrakodrapů v New Yorku. Použil beat z produkce Under My Pillow doprovázený kytarou Štěpána Urbana. V písni Pod mlhou ukazuje rodák z Liberce, jak velký vliv má město a jeho atmosféra na jeho tvorbu.

Sum 41 – Rise Up

Sum 41 se loučí. Přesto plánují příští rok vydat ještě poslední desku Heaven :x: Hell. Singl Rise Up je ochutnávkou z tohoto alba. Ve videu si zahrál kytarista Noodles z The Offspring. V Česku by Sum 41 měli naposled zahrát na příštím ročníku Rock for People, který se bude konat 12. – 15. června 2024.

Malú, Luis Fonsi – Ahora Tú

Ve Španělsku akutálně skončil další ročník pěvecké soutěže The Voice, kde byl Louis Fonsi jedním z porotců, který si vybíral talenty k sobě do týmu. S Malú tu pak předvedl živě duet Ahora Tú, což v češtině znamená Teď ty.