VIDEO: S hrdinou mám společné zahrádkaření a také ženu, hlásí Kaiser

Ve vedlejších se pak představí Tomáš Jeřábek, Jiří Vyorálek, Alena Mihulová, nebo Tereza Dočkalová. Hořkosladká komedie je zarámována čtyřmi ročními obdobími a Čapkovou stejnojmennou knihou. Snímek vstoupí do českých kin 18. července 2024.

Na úpatí malebného kopečku žije zahradník (Oldřich Kaiser) se svojí ženou (Dáša Vokatá). Starají se s láskou o své malé zahradnictví. Jejich idylický život ale naruší nový soused, který chce přetvořit okolí podle svých představ. Když zahradnictví brání jeho plánům, spustí se sled bizarních událostí.

Plot s ostnatým drátem, uzavírka příjezdové cesty, nebo přítomnost hlídače v podání Štěpána Kozuba jsou to nejmenší. Zahradník se však nevzdává a snaží se svůj domov bránit. Když se policie v hereckém provedení Tomáše Jeřábka a Jiřího Vyorálka i starostka (Alena Mihulová) postupně utopí ve vlastní byrokracií, zahradník se rozhodne vzít osud do vlastních rukou.

„Když jsem ten scénář četl, byl jsem z něj naměkko. Navíc s hlavní postavou mám společnou lásku k manuální práci, a zahrádkaření a také ženu,“ říká představitel hlavní role Oldřich Kaiser v narážce na skutečnosti, že písničkářka Dáša Vokatá, která hraje jeho filmovou ženu, je jeho současnou manželkou.

Nápad spojit ty dva před filmovou kamerou měl sám scenárista a režisér Jiří Havelka, autor filmů Vlastníci a Mimořádná událost.

„Napadlo ho to, když viděl naši společnou píseň s Dášou. Mně na tom baví, že ona nikdy nestrčila do hlíny ani prsty. Na rozdíl ode mě do přírody nechodí a tvrdí, že s přírodou nemá nic společného. Tady musela sázet a hrabat se v hlíně, takže to bylo zajímavé,“ říká s úsměvem Oldřich Kaiser.

Písničkářka a herecká debutantka Dáša Vokatá dodává:„ Jirka Havelka mi vždy řekl co mám dělat. Měl svou představu, tu mi načrtl, předvedl a jelo se a buď se mu to líbilo, nebo ne. Já jsem poprvé v životě v něčem hrála. Poprvé a asi taky naposled. A je to pravda, všechno na zahrádce jsem se musela naučit.“