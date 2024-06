Chomutov vítal hrdinu Kämpfa, jeho zlatá hokejka půjde do síně slávy

„V první chvíli vám nedochází, co jsme dokázali, ale s odstupem času si toho vážíme víc a víc,“ svěřil se útočník Toronta. Na rodáka z Jirkova, který je k sousednímu Chomutovu přilepený, čekal dlouhý had fanoušků. Nejdřív se věnoval médiím, pak mu – v restauraci bez publika – potřásl rukou primátor města Marek Hrabáč. S vysvětlením, že nebude před fanoušky sbírat politické body.

Kämpf nejprve ukázal zlatou medaili, načež promluvil s moderátorem. Pohár mistrů světa byl ve stejný den v Karlových Varech. „Dostal jsem dost gratulací, snažil jsem se odpovědět všem. Ale jsem rád, že jsme udělali tuto akci a mohl jsem si to užít s chomutovskými fanoušky,“ povídal do mikrofonu. „Oslavy byly velké, na Staromáku to byl skvělý zážitek,“ pochvaloval si.

Medaile jednomu z českých hrdinů visela na krku, každý ji chtěl viděl. „Je pěkná, sám jsem překvapený, že i takhle velká. Dva roky zpátky jsem vyhrál bronzovou, tahle je ale hezčí,“ usmál se čerstvý mistr světa. Ukrytá bude u jeho rodičů. „Mají takovou moji síň slávy, bude tam v bezpečí.“

Devětadvacetiletý hráč se pak posadil do stánku a trpělivě rozdával podpisy a pózoval při focení. Fronta byla nekonečná a ani na chvíli se nesmrskla. Fanoušci procházeli bránou z nafouknuté pirátské lebky, která je logem hokejových Pirátů, Kämpfova mateřského klubu.

Mezitím se dražily propriety, které do aukce věnoval. Od hraných rukavic z Toronta přes jeho reprezentační jmenovku a dresy až po gólové hokejky. Část výtěžku putuje do nadačního fondu Pirátské srdce. „A s manželkou máme pejska, tak podpoříme i útulek,“ prozradil útočník.

Jeho hokejka, s níž vyrovnal v semifinále se Švédskem na 2:2, se vydražila za deset tisíc korun. Finálová, s kterou zpečetil vítězství nad Švýcarskem na 2:0, vynesla dokonce 44 tisíc. Koupil ji Jiří Sochor, spolumajitel Pirátů Chomutov. „Dva roky říkáme, že chceme založit síň slávy, tak tam potom hokejku zapůjčím,“ slíbil Sochor.

Cennější předmět v síni slávy asi zatím nebude, vždyť Kämpf je prvním ryzím chomutovským odchovancem s titulem mistra světa.