Dojíždění stojí tisíce. Dopravu zdarma nabízí jen hrstka firem, říká průzkum

Podle průzkumu náklady na dopravu do zaměstnání se nejčastěji (39 procent) vyšplhají do tisícovky měsíčně a 24 procent respondentů uvedlo, že měsíční náklady na dopravu odkrojí z jejich měsíčního rozpočtu částku do dvou tisíc. U 16 procent respondentů se náklady pohybují dokonce mezi dvěma až pěti tisíci korun.

Úspory se v dopravě do zaměstnání snaží aktuálně hledat 18 procent z dotázaných Čechů, ať už jde o levnější druh dopravy, sdílenou dopravu například s kolegy či známými, anebo možnost více pracovat z domova. Čtvrtina dotázaných (25 procent) pak uvedla, že již v této chvíli využívá ten nejlevnější možný způsob dopravy, který může.

Firemní dopravu zaměstnanci vítají

Až 42 procent respondentů v průzkumu uvedlo, že kdyby měli možnost využívat firemní dopravu do zaměstnání, využívali by ji pravidelně. Více než třetina respondentů (35 procent) pak uvedla, že by ji uvítala a využívala na nepravidelné bázi a 23 procent lidí pak preferuje dopravu po vlastní ose.

Některé firmy zaměstnancům benefit na dopravu již několik let poskytují. Mezi české průkopníky lze uvést Passerinvest Group, která vlastní kanceláře a nemovitosti na pražské Brumlovce. Ta bezplatnou kyvadlovou dopravu spustila v roce 2007 a v roce 2016 byly do flotily zařazeny první dva elektrobusy. Od loňského roku je kyvadlová doprava plně elektrická, a to čtyři elektrobusy jezdící na dvou linkách BB1 a BB2 mezi Budějovickou a Brumlovkou.

„Kyvadlová doprava je zcela zdarma pro všechny cestující, nehledě na jejich vztah k Brumlovce a je financována z příspěvků kancelářských nájemců v lokalitě Brumlovka. Podnět k zavedení kyvadlové dopravy, vznikl z výsledku průzkumu mezi našimi nájemci a společnost Passerinvest Group se této myšlenky ujala a následně realizovala,“ uvedla tisková mluvčí Kristýna Samková

Jde to i jinde

Také společnost Kaufland pro své zaměstnance v masozávodě v Modleticích zajišťuje dopravu hned několika způsoby. Přispívají obci Modletice na provozování příměstské linky 397 a směny organizují i s ohledem na tuto linku a dále zajišťují mimořádnou autobusovou dopravu v případě nutnosti organizace práce mimo provoz veřejných linek.

„A pokud v nutných případech potřebujeme jednotlivé specialisty nebo zaměstnance i mimo provozní dobu MHD například po ukončení provozu metra, objednáváme jim taxíky,“ doplňuje mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Bezplatnou dopravu pro své zaměstnance poskytuje také Amazon, který má svá distribuční centra v Dobrovízi a Kojetíně. „Svozová doprava patří dlouhodobě k našim nejoblíbenějším pracovním benefitům. Využívá jí více než 90 procent našich zaměstnanců. I díky tomu v našich distribučních centrech pracují také zaměstnanci z okolních krajů, kteří by třeba jinak neměli tak dobré pracovní uplatnění,“ říká Zuzana Zajacová, HR manažerka distribučního centra Amazonu v Dobrovízi.

Podle výsledků průzkumu ovšem zaměstnancům na dopravu částečně či zcela přispívají zaměstnavatelé pouze v deseti procent případů, tedy jednomu zaměstnanci z deseti.

Veřejnou dopravu využívají hlavně Pražané

Pětkrát až šestkrát týdně byla nejčastější odpověď (58 procent) respondentů na to, jak často dojíždí do práce. Pouhých 17 procent respondentů dojíždí do práce 3 až 4krát týdně, vyplynulo z výsledků průzkumu. Téměř polovina respondentů (48 procent) je přitom ochotna strávit dojížděním do zaměstnání maximálně hodinu.

Z průzkumu dále vyplynulo, že Češi volí pro dopravu do práce nejčastěji vlastní motorové vozidlo, MHD, anebo chůzi pěšky. Pokud se jedná o výběr dopravního prostředku, mezi nejdůležitější faktory patří časová flexibilita, finanční náklad a rychlost. Podstatnou roli však hraje také lokální dostupnost a pohodlnost. Nejméně důležitým faktorem je pak ekologie.

„Pro dojíždějící je skutečně podstatné zvážení všech možností mobility, dojíždění do práce nevyjímaje. V rámci dopravní politiky v České republice jsou přitom patrné snahy o změnu dělby přepravní práce ve prospěch těch druhů dopravy, které jsou příznivější k životnímu prostředí,“ uvedl Pavel Drdla z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

„Jako příznivé k životnímu prostředí se kromě pěší chůze a cyklistiky jako zástupců individuální dopravy doporučuje především využívání veřejné hromadné dopravy, nebo aspoň kombinace veřejné hromadné dopravy s dopravou individuální,“ dodává Drdla.

Výrazně nejčastěji využívají MHD v hlavním městě, kde se jím do práce dopravují téměř tři čtvrtiny respondentů (73 procent). Naopak vlastní motorové vozidlo v Praze využívá nejméně zaměstnanců ze všech krajů (22 procent). Prvenství v pomyslném žebříčku chození pěšky do práce drží Jihočeši (37 procent).

V Karlovarském kraji nejvíce lidí ze všech krajů využívá pro dopravu do zaměstnání kolo nebo koloběžku (26 procent), ale i sdílenou dopravu (17 procent). Z domova pak pracují nejčastěji zaměstnanci z Olomouckého a Pardubického kraje (osm procent), kteří tak nikam nedojíždí.

Podle Drdly čísla odrážejí situaci v jednotlivých regionech: „Kvalita a rozsah nabídky veřejné hromadné dopravy se liší. Například v pražské aglomeraci či na jižní Moravě je získání nových cestujících určitě snazší než jinde,“ říká.