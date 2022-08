Oldřich Kaiser zahradničí a Štěpán Kozub hlídá. I za vydatného deště

„Tu vodu lej stranou, ať tu není ještě větší louže,“ hlásí režisér Jiří Havelka. Na statku jeho otce u Humpolce v obci Dubí se právě natáčí scéna, ve které si Oldřich Kaiser stáčí do kanystrů vodu z cisterny. Synopse filmu napoví proč. Ztvárňuje totiž muže, který se rozhodne neprodat své zahradnictví novému majiteli nedalekého zámečku.

A tak mu čerstvý soused začne stavět do cesty různé překážky: plot s žiletkovým drátem, zničenou techniku i úhyn zvířat. Stejně jako v případě předchozích Havelkových filmů Vlastníci nebo Mimořádná událost se režisér inspiroval realitou: případem zahradníka Reného Mandyse, v jehož sousedství si koupil zámek ruský podnikatel Alexej Zacharov.

Kromě Oldřicha Kaisera byl v pondělí na place také herec Luboš Veselý nebo Štěpán Kozub, který hraje postavu sekuriťáka najatého majitelem zámečku. „Je to typický případ člověka, který dostal funkci. Kdybych to zbanalizoval, tak je to prostě muž z lidu, který najednou může rozhodovat o tom, kdo má a nemá právo dýchat. A bere to smrtelně vážně, tudíž si ani neuvědomuje, že páchá zlo,“ přibližuje herec, kterého zanedlouho čeká premiéra filmu Spolu.

Hraní s Oldřichem Kaiserem je pro Kozuba splněným dětským snem. „Mám k němu velký respekt. Když jsem se začal zajímat o to, co je komedie a smích, tak jedním z prvních, kdo mi to skrz obrazovku zprostředkovával, byl on,“ vzpomíná. Během obědové pauzy se pak o spolupráci s Kozubem rozpovídá i Oldřich Kaiser: „Jen ať má respekt, já ho taky měl. Musí si tím projít každý.“ Rady však prý mladšímu kolegovi neuděluje. A dokonce ani své životní i filmové partnerce Dáši Vokaté, které se Jiří Havelka rozhodl dát její první celovečerní roli.

Přitom by radit mohl, nejen jako herec, ale v tomto případě i jako zapálený zahradník. „Přišlo se na to, že nikdo neumí sázet jako já,“ směje se. Krátkým zahradnickým kurzem si tak Kaiser projít nemusel, Vokatá však ano. „To je rockerka. Prohlásila, že nikdy nestrčila ruku do hlíny. Všecko si kupuje, podle ní je to zbytečná práce. Nakonec se ale se vším vypořádala dobře, i s drůbeží,“ komentuje Kaiser dovednosti své partnerky.

Natáčí se celý rok

Jelikož se film natáčí celý rok, může Oldřich Kaiser postupně sklízet plody své práce. „Když jsme všechno zasadili správně, tedy kořeny dolů a hezky přitlačili půdu, měli jsme tu po dvou nebo třech měsících krásný hrách nebo ředkve,“ popisuje. Na otázku, zdali správně zasadil filmového Zahradníka i režisér Jiří Havelka, odpovídá: „Zasazený je dobře. Jaké ale budou plody, to teprve uvidíme,“ říká.

V tuto chvíli je plodů, minimálně v okolí mlýna v Dubí, víc než dost. Celá usedlost, která pochází z šestnáctého století, je totiž nejen v obležení různorodě zabarvených záhonů, ale i bedýnek s ředkvičkami, rajčaty či okurkami.

Během rozhovoru sleduje obědvající štáb Jiřího Havelku, který se snaží film novinářům přiblížit, s mírným pobavením. A tak se po chvíli raději stydlivě přesouvá do kuchyně, kde pokračuje ve svých úvahách. Sám si není zcela jist, jak přesně film uvádět. „Je to o tom, kde člověk bere vnitřní sílu. Jak ji může brát z přírody i z té každodenní práce... Nejdu doslovně po tragice skutečné kauzy. Spíš jsem si do toho vložil nějaký mýtický příběh,“ uvádí. Paralelu či spíše kontrast s příběhem nachází Havelka v díle Karla Čapka Zahradníkův rok.

Na otázku, zdali si film v sobě ponese stejný humor jako předešlé snímky, odpovídá: „Vzniká tam napětí, které je více tragikomické, než aby to byla nějaká depka. A navíc je to i milostný příběh.“

Do kin by měl film Zahradník vstoupit za rok. V říjnu 2023.

Záběry z natáčení filmu Zahradník: