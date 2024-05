Basketbalistky zabojují v Debrecínu o postup na olympijský turnaj 3x3

„Máme nejsilnější skupinu. Kanada je bezkonkurenčně nejlepší tým na celém turnaji a Litva je také velmi silným soupeřem. Chile je neznámá, ale máme nakoukané jejich zápasy z předchozího kvalifikačního okna, takže trochu víme, co očekávat. Rozhodující zápas bude asi hned v úvodu s Litvou,“ řekla na svazovém webu Uhrová.

Češky zahájily přípravu ve druhé polovině dubna v Nymburku s devíti hráčkami. Uhrová, která nahradila pro kvalifikaci předchozího kouče Radka Šnábla, nakonec zužila tým na finální kvarteto. Vedle dlouholetých opor Levínské, Galíčkové a Rylichové je nováčkem Suchanová, která startovala v pětkovém basketbale pod dívčím jménem Elhotová na OH v letech 2008 a 2012.

„Myslím, že mě tu Katka ráda vidí, protože ostatní hráčky jsou velmi mladé. My se známe dlouho. Věděla jsem, co od ní očekávat a nebrala jsem ji jen do počtu. Chtěla jsem ji i Alenu Hanušovou už v roce 2019, ale tehdy to nevyšlo. V zápasech i na tréninku se osvědčila. Hlavně její přesná střelba. Stále je rychlá a má perfektní přihrávky. Myslím, že do týmu zapadla,“ uvedla Uhrová.

Zkušená trenérka chce navázat na své dřívější působení. V roce 2016 pomohla reprezentaci jako hrající trenérka k titulu mistryň světa. Češky se mohou dostat na olympiádu ve hře 3x3 poprvé, disciplína zažila premiéru pod pěti kruhy před třemi lety v Tokiu.

„Trénovat národní tým je vždycky čest. Návrat byl strašně rychlý, hned jsem naskočila do toho, kde jsem v roce 2019 skončila. Většina hráček v týmu působila už tehdy, takže jsem věděla, co od nich očekávat a co ony mohou čekat ode mě. Není co vymýšlet, holky jsou šikovné a zkušené. Já tomu dávám už jen nějaký směr a taktické pokyny,“ řekla Uhrová.

Reprezentantky zahájí turnaj ve čtvrtek v 16:05 proti Litvě, od 17:30 se pak utkají s Chile. Po dni volna zakončí základní skupinu v sobotu od 17:05 proti Kanadě. Čeští muži se do závěrečné části olympijské kvalifikace nedostali.

„Kanadu známe velmi dobře, tu skautovat ani moc nemusíme. Mají hodně stabilní sestavu a jezdí prakticky všude ve stejném složení. Všechny hráčky je výborně znají. Tady to bude o tom dát více bodů, protože ubránit je bude hodně těžké. Celkově se soustředíme hlavně na útok,“ řekla Uhrová.

„S Litvou to bude trochu neznámá. Sice můžeme zhlédnout řadu zápasů, ale nevíme, v jaké sestavě přijedou, protože dvě hráčky mohou teoreticky vyměnit ještě den před turnajem. Kalkulujeme ale s tím, že se jejich systém nezmění,“ doplnila reprezentační trenérka.

Olympijského turnaje v basketbalu 3x3 se zúčastní v každé kategorii osm týmů. Jistou účast mají vedle domácích Francouzek basketbalistky USA, Číny, Austrálie a Ázerbájdžánu. Mezi muži si již postup zajistili Američané, Srbové, Číňani, Lotyši a Nizozemci.