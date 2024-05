Suchanová trefila čtvrtfinále. České basketbalistky 3x3 dál bojují o Paříž

„Jsem na holky hrozně pyšná, jak jsme to zvládly,“ řekla na webu České basketbalové federace Anna Rylichová. „Jsme tu v nové sestavě, je to nová sezona a zase si zvykáme z pětkového basketbalu na ten trojkový. Člověk vlétne takhle hned do náročného a důležitého turnaje. Za mě je to skvělé, ale ještě nemáme splněno,“ doplnila.

Rylichová, Kateřina Suchanová, Alžběta Levínská a Kateřina Galíčková vstoupily do turnaje v maďarském Debrecínu čtvrteční porážkou s Litevkami 19:21, ve hře je ale udržela výhra v prodloužení nad Chile 21:19. Dnes jim pomohla prohra Litevek, které nastřílely Chile jen 12 bodů a dohromady jich na turnaji nastřádaly 49. Češky jich měly před zápasem s Kanadou 40.

„Pro nás byl primární cíl vyhrát a nemuset se ohlížet na ostatní výsledky. Když nám ale trenérka těsně před zápasem řekla, že stačí deset bodů, přišla trochu úleva, že tlak byl o něco menší,“ uvedla Rylichová.

Kanaďanky potvrdily roli favoritek a brzy utekly do vedení 9:1. Češky měly po pěti minutách jen dva nastřílené body, v závěru se ale zlepšily. Kýženou dvojcifernou hranici bodů pokořila minutu a půl před koncem dvoubodovou střelou Suchanová.

„Nemohly jsme se dostat do naší hry hlavně kvůli kvalitě Kanady. Věděly jsme, že budou hrát fyzicky, tlačit nás pod koš a možná jsme trochu čekaly, že to bude jiný zápas. S Kanadou hrajeme zase po roce. Bylo to trochu jiné a chvíli si zvykáte na tempo soupeře,“ řekla Rylichová. „Kanada má skvělou obranu a měly nás naskautované. Bylo pro nás těžké hrát naše věci, protože ony věděly a musely jsme to měnit za pochodu. Ukázaly svou kvalitu.“

Češky narazí ve čtvrtfinále na vítěze skupiny D, jímž bude jeden z tria Maďarsko, Nizozemsko, Itálie.

„Máme silný tým v tom, že se nevzdáváme. Ukázaly jsme to i proti Litvě, kdy jsme prohrávaly 10:19 a zvládly to vyrovnat. Říkaly jsme si to i teď před zápasem, že musíme udržet své tempo, neklesat na mysli a snad se nám to povedlo. Skóre nás nerozhodilo, pořád jsme věřily, že jsme schopné se do zápasu i s kvalitním soupeřem dostat zpět,“ dodala Rylichová.