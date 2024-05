Knírem proti zvonáčům. Po medaili z Paříže by se olympionik i oholil

Nebývalou šanci před Tomečka postavila situace s kvalifikací do individuálního závodu ve skeetu žen, kde měla mít jisté účastnické místo závodnice z pořádající země, tedy z Francie. Poté, co si však francouzská federace místo ve startovním poli dokázala vybojovat na základě výsledků, přešel tento „kvótaplac“ do světového žebříčku. V něm by pak měla být olympiádě nejblíž Barbora Šumová z Komety Brno.

Šťastnou shodou okolností se Šumová prosazuje nejen v individuálních závodech, ale také v soutěžích smíšených dvojic právě s Tomečkem. Společně mají již tři medaile z mistrovství Evropy, naposled vybojovali bronz minulý týden v italském Lonatu. Logicky by se na start mixu v Paříži postavili.

Startovní listina pro Paříž však ještě není zcela uzavřena, takže je v napětí nejen Šumová, ale i Tomeček.

„Bára je zatím spíš skeptická. Bude se radovat, až jí to někdo oznámí oficiálně. Je spousta možných alternativních vesmírů, v nichž to nedopadne a kvótu nedostane. Já se snažím žít v tom našem, že si spolu mix na olympiádě zastřílíme,“ oznámil rodák z Vnorov na Hodonínsku.

Kvalifikaci Šumové by jednoznačně přivítal, přinesla by mu „nadplán“ jednu šanci na olympijskou medaili navíc. „Týmů tam nebude moc. Pětasedmdesát terčů bude pro muže, pětasedmdesát pro ženu, a s každým trefeným terčem se šance na placku zvyšuje. Věřím, že boj nejméně o bronz by byl možný,“ řekl skeetař Komety Brno.

Brněnské memoriály Šest olympijských medailistů a medailistek se představí o víkendu v Brně na Memoriálech Miloslava Bednaříka a Bronislava Bechyňského v brokové střelbě. V sobotu od 9 hodin se střílí prvních 75 ran, v neděli se stejným začátkem dalších 50. Finálové závody v trapu a skeetu jsou na programu v neděli mezi 15. a 17. hodinou. Na střelecké stavy se postaví i David Kostelecký, který ale na sedmou olympiádu nepojede.

Jednou z prověrek před vrcholem sezony pro něho bude už tento víkend Memoriál Bronislava Bechyňského v brněnských Soběšicích.

Soutěž smíšených dvojic je v olympijském programu nová, ve skeetu proběhne vůbec poprvé. Minule v Tokiu měl premiéru smíšený mix ve střelbě na trap, v němž Česká republika zastoupení neměla.

Tomeček se v Tokiu pokoušel o medaili v individuálním skeetu, a přestože skončil na 7. místě, dodnes lituje těsně promarněné šance na stupně vítězů. Do finále mezi nejlepších šest totiž nepostoupil těsně o jednu ránu.

„Proto neustále opakuji Dánovi Jesperu Hansenovi, že má ‚moji‘ medaili. Hansen se na můj úkor dostal v rozstřelu do finále a v něm skončil druhý. Dělám si z něho legraci, když mu to říkám. Pro sebe jsem si to vyhodnotil tak, že jsem tehdy (v Tokiu) asi ještě nebyl dostatečně zralý. Tehdy před olympiádou moje forma nebyla ideální, vnitřně jsem to cítil. Slíbil jsem si, že do Paříže pojedu v nejlepší formě, v jaké jsem kdy v životě byl,“ sdělil třiatřicetiletý střelec.

Pokud by se mu podařilo medaili získat, plánuje, že by si svůj současný knír oholil přímo na stupních vítězů. „Rituálně, jsem domluvený s jedním kamarádem. Musí to ale cinknout,“ směje se.

A druhý důvod? „Knír je zároveň mým osobním bojem proti nošení kalhot do zvonu, které se vrátily do módy. Když holky můžou nosit zvony, tak já můžu nosit knír,“ zaperlil Tomeček.