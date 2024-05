Liptáka mrzí absence Kosteleckého v Paříži. Snad se ještě neloučí, říká

„Snad až nafasuju oblečení a budu ho mít doma na očích. Do té doby se snažím koncentrovat jenom na každý příští závod. I když je jasné, že se na Paříž už každý ptá,“ usmívá se dvaačtyřicetiletý střelec.

V povědomí už obhajobu zlata z Tokia má. Příprava je naplánována až po příjezd a první tréninky na olympijské střelnici, nejbližším bodem je víkendový Memoriál Miloslava Bednaříka v brněnských Soběšicích.

Také ví, že tentokrát bude na trapu střílet sám. David Kostelecký, který ho v Tokiu doprovodil na stupně vítězů a pověsil si na krk stříbro, si místo nevybojoval.

„Mrzí mě hodně, ze sportovního i osobního hlediska, že David bude v Paříži chybět. Střílíme spolu dvacet let, něco jsme spolu dokázali, nějaké medaile jsme dovezli. Ve dvou se to líp táhne. Je to škoda, a budu doufat, že David ještě neřekl poslední slovo,“ uvedl Lipták na adresu devětačtyřicetiletého soupeře, kamaráda a krajana v jednom.

Je lepší i pro vás, když jste na závodech ve více lidech?

Při závodě samotném ne, to už spolu moc nediskutujeme, ale o tréninku se bavíme a radíme si. Kam dávat hlaveň, kam se dívat, jak si zavolat. Když je nějaký problém, tak jak ho řešit... taky si ten, co zrovna nestřílí, může něčeho všimnout dřív, a poradit to tomu druhému. Vždycky je co si říct.

Brněnské memoriály Šest olympijských medailistů a medailistek se představí o víkendu v Brně na Memoriálech Miloslava Bednaříka a Bronislava Bechyňského v brokové střelbě. V sobotu od 9 hodin se střílí prvních 75 ran, v neděli se stejným začátkem dalších 50. Finálové závody v trapu a skeetu jsou na programu v neděli mezi 15. a 17. hodinou. Na střelecké stavy se postaví i David Kostelecký, který ale na sedmou olympiádu nepojede.

V Paříži se bez toho budete muset obejít.

Jenom o tom to není. Nejedu na olympiádu proto, abych to tam táhnul v nějaké partě, abych si to tam užíval. Že se to žádnému dalšímu z našich kluků nepodařilo, je škoda z celkového pohledu. Věřil jsem, že jak David, tak třeba Pavel Vaněk dobrou šanci mají. I proto jsem na mistrovství Evropy nestřílel v individuálním závodě, aby byla pro všechny ostatní šance vybojovat druhé účastnické místo otevřená. Zkrátka se nebude opakovat to, abychom byli na stupních vítězů dva, jako to bylo v Tokiu... nedá se nic dělat. Ve skeetu se kvalifikoval Kuba Tomeček, osobně si myslím, že se dostane i na Barču Šumovou, potkám střelce z jiných disciplín. V tom problém není.

Taky se můžete těšit na tu skutečnou olympijskou atmosféru, ne jak jste ji poznal v „covidovém“ Tokiu.

Na slavnostní zahájení jsem nešel dosud ani jednou; v Londýně nebyl čas, v Tokiu se nesmělo. Nějak se popasuju s tím, že to nepůjde ani v Paříži, protože střelnice je zhruba dvě a půl hodiny cesty od města. Já se těším na tu svobodu, možnost zajít si na zmrzlinu, zajít si koupit to, co budu potřebovat. Klidně i repelent proti komárům, když na to přijde. Nemyslím to tak, že se vydávám na olympiádu jako turista, ale že nebudeme jen zavřeni ve vesnici.

Co víte o olympijské střelnici?

Znám ji z fotek. Do dubna byla možnost na ní trénovat, pak dělali nový trávník, aby to tam trochu vypadalo. Řekl jsem si, že v Tokiu jsem před olympiádou na střelnici nebyl a jak to tam dopadlo, tak nebudu testovat ani tuhle. Vím, že se tam střílí vysoké výsledky, jaké mají vrhačky, jaké je tam pozadí. Podle toho jsme zvolili prostředí závěrečné přípravy.

Kde se odehraje?

O víkendu v Brně máme Bednaříkův memoriál, tam bude opravdu silná konkurence. Po hodně dlouhé době u nás startují i Italové, střelecká velmoc. Dřív jsme se učili my od nich, jak se to dělá, tak se třeba přijeli učit oni od nás, od reprezentace úřadujících olympijských medailistů. Ve středu jsme se potkali na tréninku, tak jsem rovnou třikrát minul, aby se toho nenaučili tak moc. (smích)

29. července 2021

Jdete do brněnského testu bez formy, aby ji bylo směrem k Paříži kam ladit?

To se u nás střelců nedá tak říct. Nejsme na tom jako atleti, kteří si mohou říct, že nějaký závod půjdou volněji. To u nás neexistuje. Forma je vždy věštěním z křišťálové koule, obecně se dá říct, že poprvé přichází se sedmi tisíci vystřílenými náboji, což je teď. Pak jde dolů a zase graduje. To s těmi třemi chybami jsem říkal v žertu – šel jsem na rychlý trénink, než jsem se vydal za novináři, a asi jsem nebyl tak koncentrovaný.

Dobře. Co vás čeká dál?

Po Bednaříkově memoriálu je Světový pohár v Lonatu, kam se pak ještě vrátím na dva velké závody, Beretta Cup a Perazzi Cup. Následně jedeme po vlastní ose do Francie.

Asi je vám jasné, že s velkým očekáváním.

Nehledím na to, kolik mě sleduje lidí. Vím, jaké to je olympiádu vyhrát, a taky jak jednoduché je ji zkazit. Nějaké prognózy vytvářet nebudu.

Proč jste nestřílel hned od začátku roku?

Ostatní kluci se připravovali už v prosinci na Kypru, aby zastříleli dobře v lednu, což se mě netýkalo. Schválně jsem start do olympijské sezony o měsíc posunul, z taktických důvodů. Pak jsem vynechal i finální kvalifikační závod v Dauhá, abych nezabíral místo krajanům. Z jednoho státu tam mohli startovat až tři střelci, šlo o dvě postupová místa, čili jsem zůstal raději doma a šel jsem jiný závod tady.