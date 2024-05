Třetí olympiáda pro Suchanovou? Konečně bych to chápala, líčí „babička týmu“

„Šla jsem do toho velmi pokorně a stále ji (pokoru) mám, protože je to sice basketbal, ale úplně jiný typ, než na jaký jsem zvyklá. Sice nějakou střelbu z dálky mám, ale je to o tvrdosti, obraně, rychlém přepínání mezi obranou a útokem. Na to si pořád zvykám a jsem zvědavá, jak to bude vypadat,“ řekla Suchanová. „Beru to jako poslední záchvěv své kariéry, takže doufám, že to dobře dopadne a sama před sebou obstojím,“ doplnila.

Vicemistryně světa z roku 2010 a vítězka Euroligy s USK Praha z roku 2015 se k národnímu týmu 3x3 připojila na pozvání bývalého reprezentačního trenéra Lubora Blažka. Původně byla připravená dělat ostatním hráčkám sparing. „Nečekala jsem, že dostanu možnost i hrát. Vůbec jsem nepočítala, že přijde taková nabídka. Je tam vidina olympijské kvalifikace a olympiády jako takové, což je pro mě hodně lákavé,“ uvedla Suchanová.

Bývalá reprezentační kapitánka se nakonec vešla do čtyřčlenné nominace trenérky Uhrové spolu s dlouholetými oporami Alžbětou Levínskou, Kateřinou Galíčkovou a Annou Rylichovou.

Angolanka Nacissela Mauriciová se snaží zastavit Češku Kateřinu Elhotovou. (5. srpna 2012)

„Vím, že ta cesta začala už dlouho předtím, že holky vybojovaly kvalifikaci tím, že to hrají několik let, a já si přijdu tak trochu, že beru někomu pozici. Nechtěla jsem být vetřelec, ale věřím, že jsou vybrané ty nejlepší, a pokud bych mezi ně nepatřila, tak v týmu nebudu. Těším se na uvědomění, že bych mohla být na třetí olympiádě,“ podotkla Suchanová.

Zatímco v letech 2008 a 2012 patřila v reprezentačních týmech k nejmladším, nyní bude ve 34 letech nejzkušenější. „Teď můžu být v roli babičky, která něco produkuje. Pokud by se to povedlo a uvědomuji si, že je to ještě daleko, tak bych pořádně chápala, jaký je to úspěch. Tehdy jsem to brala trochu jako samozřejmost, tým byl hodně silný. Teď je to úplně v jiné pozici a můžeme si to vybojovat,“ řekla Suchanová.

Potěšilo ji také, že tým vede trenérka Uhrová, s níž hrála na olympiádě v Pekingu před 16 lety. „Jsem hrozně ráda za ten ženský prvek. Navíc s Míšou jsme měly vždycky velmi dobrý vztah. Nic jsme si neudělaly a jsem ráda, že jsme tu společně i s celým týmem. Věřím, že máme jediný cíl,“ uvedla pětinásobná vítězka ankety o nejlepší basketbalistku roku.

Suchanová se po porodu druhého syna vrátila na palubovky na konci roku 2022, od té doby hrála za pražskou Slavii. S ní skončila v uplynulém ročníku ženské ligy pátá.

„Cítím, že se můj život pohybuje v nějakých vlnách. Tím, že se narodil druhý syn, jsem si říkala, že se musím vyklidnit a věnovat se rodině. Nějakou dobu jsem to tak měla, než přišel impulz, jestli to nechci znovu zkusit. Cítila jsem se připravená, i když jsme to neměli doma jednoduché. Malý se budil hodněkrát za noc, takže jsem toho moc nenaspala a měla i o sebe strach, jestli to tělo vydrží. Stále hledám limity lidského těla, co vše zvládne,“ líčila držitelka 12 ligových titulů.

Kateřina Suchanová ze Slavie útočí v zápase s Chomutovem kolem Anny Rylichové.

Olympijské kvalifikace se v Debrecínu zúčastní 16 týmů, do Paříže projdou tři. Češky vstoupí do turnaje ve čtvrtek, kdy se v základní skupině B utkají s Litvou a Chile. O dva dny později vyzvou ještě Kanadu. Do vyřazovací fáze postoupí dva nejlepší.

„Nemá smysl tam jet s tím, že je to v háji. Všichni věříme, že se to zvládne. Chile a Litva jsou hratelní soupeři. Kanada je skvělá, ale prostě už na takových turnajích není lehkých soupeřů, a když se zápas povede, můžeme vyhrát i s Kanadou. Mám v sobě vysoké cíle a chceme se o to porvat, protože vidina olympiády je obrovská,“ dodala Suchanová.