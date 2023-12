TRENDY V KLIPECH: Lenny Kravitz se svlékl, Pink natočila dojemnou romanci

Lenny Kravitz – TK421

Píseň je z chystaného alba Blue Electric Light, které by mělo vyjít v březnu. O čtyři měsíce později bude Lenny Kravitz vystupovat na populárním ostravském festivalu Colours of Ostrava.

„Domluvit Lennyho byly tři roky práce. Skoro se to povedlo loni, ale nakonec to odložil až k letošnímu comebacku,“ prozradila šéfka festivalu Zlata Holušová, která bude hostem hitparády na Óčku. „Trápíme se, jak všechny ty velké trucky a desítky lidí jeho teamu dostaneme do backstage,“ přibližuje velikost jeho produkce.

„Lenny procházel zveřejněný program a ptal se, jestli hraje ve stejný den jako Khruangbin, protože je miluje a chtěl je vidět. Ostatní kapely včetně headlinerů Queens of the Stone Age nebo Gogol Bordello se zase naopak perou o to, aby hráli ve stejný den jako Lenny. Jediný James Blake si vynutil vlastní den a schvaluje dokonce, co bude hrát před ním i po něm,“ přiblížil zákulisí sestavování festivalového line-upu booking manager Filip Košťálek.

Pink – All Out Of Fight

Zpěvačka v tomto klipu nevystupuje. Svým zpěvem jako by podmalovávala dojemný romantický příběh páru, jehož štěstí přeruší těžká nemoc. Píseň vyšla na tour deluxe verzi alba Trustfall, které vyšlo na začátku prosince a obsahuje několik živáků i písně Irrelevant a Dreaming s Marshmellem a Stingem.

Nelly – Women

Zpěvačka Nelly odstartovala svou hudební kariéru českou tvorbou. Po vydání EP V Okamžiku a několika singlech ale navázala songy v angličtině a nejnovějším z nich je Women.

O sound skladby se postaral producent a zpěvák Marcell, který se společně s Nelly podílel také na textu i hudbě. „Mnoho žen často nevěří své vlastní síle. Mají dojem, že jsou slabé a bezbranné. Song je o síle ženského přátelství a sounáležitosti, kdy si uvědomuji, že největší síla ženy je její křehkost,“ vysvětluje Nelly.

Tom Sean – Dopamine Overdose

Tom Sean je český zpěvák a herec, který se narodil v irském Dublinu. Jeho celé jméno zní Tomas Sean Pšenička a je to bratr herce, zpěváka a moderátora Davida Gránského.

Vydal už několik singlů a chystá debutovou desku. S hypnotickou taneční písní Dopamine Overdose bojoval o účast v soutěži Eurovision Song Contest 2024. Nakonec ale na soutěž nepojede, v online hlasování zvítězila zpěvačka Aiko s písní Pedestal.