TRENDY V KLIPECH: Miss Kalousová demoluje auto, Boone láká na pražský koncert

Andrea Kalousová – Sorry

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak 3 dny zpětně přes červené tlačítko na HbbTV.

Česká Miss World 2015 Andrea Kalousová říká, že „hudba je to nejlepší, co ji v životě potkalo“. Novinka Sorry je podle Kalousové „pro všechny, co si jdou za svými sny.“ Text napsala sama, na hudbě spolupracovala s Šimonem Martínkem.

V klipu probíhá destrukce automobilu. „Hodně sem se na tom vyřádila, ale nebyl to můj nápad. Nejdřív jsem si říkala, že nevím, jestli můžu rozmlátit auto, jestli už to není moc. No a nakonec jsme ho vyhodili do vzduchu,“ prozradila Kalousová v rozhovoru pro Óčko Chart. „Největší problém pro mě byl vůbec uzvednout kladivo, takže ze začátku mi nešlo ani rozbít okýnko. Ale díky šikovnému střihu vypadám jako hrdina,“ dodala.

Benson Boone – Slow It Down

Benson Boone je teprve jednadvacetiletý americký zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista, kterého objevil frontman skupiny Imagine Dragons Dan Reynolds. Po baladě Beautiful Things přichází s další novinkou Slow It Down.

Opět se noří do složitosti lidských emocí a zkoumá témata lásky, strachu a vděčnosti. Je to příběh o nejistotách a obavách, které často doprovázejí začátek romantického vztahu. Píseň začala svou cestu k fanouškům opět na TikToku. Boone ale už připravuje vydání své první desky, která ponese název Fireworks & Rollerblades. Měla by vyjít 5. dubna. Naživo ho uvidíte už 1. června v pražském klubu Rock Café.

Refew feat. Marsell Bendig – Love Island

„Díky Marsellovi za jeho krásnej hlas, Nikitovi za brutální klip a Kennymu za diamantovej zvuk,“ řekl Refew k videu Love Island. S bratrem Jana Bendiga Marsellem spolupracoval už posedmé. Píseň se po vydání dostala až na 1. místo v YouTube trendech a aktuálně je druhá.

Sia & Kylie Minogue – Dance Alone

Píseň je druhým singlem ze Siina desátého alba Reasonable Woman, které vyjde 3. května. Pro slavné Australanky to není první spolupráce. Sia se autorsky podílela na albu Kylie Minogue Kiss Me Once, které vyšlo v roce 2014. Jejich společný song Dance Alone se dostal na jedničku australské nezávislé hitparády.

V hitparádě Óčko Chart už se o hlasy tato píseň jednou ucházela, ale pouze s lyric videem. Konečně zpěvačky vydaly i oficiální videoklip a mají tak druhou šanci uspět.