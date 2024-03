TRENDY V KLIPECH: Člen BTS boduje s novou písní, i když narukoval do armády

V - Fri(end)s

Člen populární skupiny BTS Kim Tche-hjong, který vystupuje pod jménem V, vydal píseň Fri(end)s, ačkoli v prosinci narukoval do armády, kde si musí odsloužit dva roky povinné vojenské služby.

Jihokorejský ministr obrany uvedl, že pokud členové BTS narukují, budou moci v rámci propustek dál zkoušet a vystupovat alespoň v zahraničí. Nicméně během vojenské služby nemohou umělci aktivně vystupovat nebo se účastnit veřejných akcí v Jižní Koreji.

Kromě oficiálního klipu k písni Fri(end)s vydal V ještě jeden ve spolupráci francouzskou značkou luxusního zboží Cartier, jejíž je V ambasadorem.

O5 a Radeček – I tak to za to stojí

Duet I tak to za to stojí je ochutnávkou nové desky skupiny O5 a Radeček, která vyjde v září. Rockový kvintet z jesenických hor na vzniku písně spolupracoval se zpěvačkou Elly. „Pro duet jsme hledali někoho s výrazným, neotřelým hlasem. Hledali jsme zpěvačku, která ještě není tolik známá, a tedy zaškatulkovaná a tvoří zajímavou hudbu. Když jsme objevili Elly, věděli jsme, že je to ta správná volba. Jsme rádi, že do toho šla a píseň s námi nazpívala,“ uvedl zpěvák Tomáš Polák.

Minimalistický artový klip je dílem režiséra Richard Stieblera. „Poslední dobou jsme točili spíše velké výpravné klipy, ale pro singl I tak to za to stojí jsme chtěli video, které bude jednoduché, křehké. S výsledkem jsme moc spokojení a podle prvních reakcí se líbí i fanouškům, což je pro nás nejdůležitější,“ dodal Polák.

Ariana Grande - We can’t be friends (Wait for your love)

Pod synth-popovou písní jsou vedle Ariany Grande podepsáni jako autoři švédští skladatelé Max Martin a Ilya Salmanzadeh. Navenek popisuje zánik vztahu s nadějí, že se bývalý milenec vrátí a znovu se zamiluje.

V druhém plánuj je ale vyjádřením vztahu zpěvačky Ariany Grande s tiskem, který často přináší nepodložené zprávy o jejím osobním životě. Text popisuje její rozhodnutí nezapojovat se do toho procesu a touhu vrátit se k pozitivním zprávám.

Lucie Bikárová & Bobby Blaze - Romani Čhaj

Lucie Bikárová se v roce 2020 zúčastnila soutěže Česko Slovenská SuperStar, kde skončila na 6. místě. To jí pomohlo odstartovat kariéru. Vystupuje třeba na koncertech Jana Bendiga. Pro song Romani Čhaj se spojila s rapperem Bobbym Blazem a vyšplhali společně až na první příčku v v hudebních trendech na YouTube.