Druhá medaile pro Clintona. Po Řádu Bílého lva dostane další státní vyznamenání

Ceremoniál s udělením státního vyznamenání 42. prezidentovi USA se na Hradě uskuteční v úterý ve 12:00. Pavel a Clinton poté ve 13:45 vystoupí na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost s hlavními projevy. Už dopoledne u příležitosti čtvrtstoletí Česka v NATO mluvili premiér Petr Fiala, ministryně obrany Jana Černochová (oba ODS) či ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti).

Pavel za rok od nástupu do funkce uděloval vyznamenání zatím jednou. Loni 28. října ocenil 62 osobností. Řád Bílého lva od něj obdrželi například bývalý předseda vlády a Senátu Petr Pithart, bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Podle někdejšího šéfa protokolu Pražského hradu Miroslava Sklenáře je možné, že Pavel Clintonovi udělí Řád T. G. Masaryka I. třídy. Ačkoli se jedná o nižší formu vyznamenání než Řád Bílého lva, jeho udělení držiteli vyšší formy vyznamenání neodporuje zákonu o státních vyznamenáních, řekl Sklenář.

Řád Bílého lva

Bill Clinton je víc než 25 let držitelem Řádu Bílého lva. Během své návštěvy Spojených států mu ho v září 1998 předal český prezident Václav Havel, a to v nejvyšší formě, kterou je řád l. třídy s řetězem. Kromě Clintona dostali Řád Bílého lva také další američtí prezidenti, kteří ovšem v době udělení již nebyli ve funkci, a to George Bush starší a Ronald Reagan.

Řád Bílého lva propůjčuje nebo uděluje prezident republiky, a to jak občanům ČR (za zvláště vynikající zásluhy o stát), tak cizincům (za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky). Řád má dvě skupiny - občanskou a vojenskou - a pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší, a řádový řetěz, který může být udělen jen hlavám států. Ročně se počet těchto vyznamenání pohybuje v několika málo exemplářích. Prezidentu ČR přísluší řádová insignie I. třídy řádu, včetně řetězu, která mu po skončení úřadu může být usnesením obou komor Parlamentu propůjčena doživotně.

Státní vyznamenání mají v České republice a předtím v Československu tradici již od roku 1922, kdy byl zřízen čs. Řád Bílého lva. V období druhé světové války vznikla řada vojenských vyznamenání. Po roce 1948 byl systém státních vyznamenání přebudován, jejich počet značně vzrostl, což v očích veřejnosti znamenalo ztrátu jejich významu. Státní vyznamenání v současné podobě byla ustanovena zákonem z roku 1994 a poprvé byla udělena 28. října 1995.

Prezident může kromě Řádu Bílého lva udělit či propůjčit Řád T. G. Masaryka a medaile Za zásluhy a Za hrdinství. Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání předkládají hlavě státu Poslanecká sněmovna, Senát a vláda. Prezident však může propůjčit nebo udělit vyznamenání i bez jejich návrhu, k jeho rozhodnutí je ale potřeba kontrasignace předsedy vlády. Vyznamenáni mohou být čeští občané 1. ledna a 28. října, cizinci kdykoli.