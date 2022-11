Rusko zvažuje zákaz „LGBT her“, odnese to The Last of Us i Apex Legends

Kvůli sankcím za rozpoutání války na Ukrajině utrpěl ruský herní průmysl vážné ztráty. Mnoho provozovatelů tam přestalo poskytovat své služby, a oficiální cestou se k novým hrám i hardwaru dostanou tamní hráči jen těžko, v některých případech pak vůbec (viz náš článek).

Apex Legends je typická moderní hra, která hráčům nabízí dostatečné množství postav, aby si z nich svého oblíbence mohl vybrat každý.

Na druhou stranu třeba takový Steam je možné využívat stále, byť s případnými nákupy je situace poněkud složitější. Nyní tamním hráčům navíc hrozí, že už tak omezená nabídka her ještě bude dále redukována.

Tamní poslanci totiž projednávají další zpřísnění tzv. „antiLGBT zákona,“ který trestá „každého, kdo úmyslně vystavuje děti a mladistvé informacím vyvolávajícím u nich vznik sklonů k netradičním sexuálním vztahům, jejich vyhledávání, nebo před nimi propaguje netradiční sexuální vztahy jako zcela rovnocenné se vztahy tradičními.“

Kvůli tomuto zákonu například v Rusku mohli být roztomilí The Sims dosud prodáváni pouze dospělým (viz náš článek), nyní však hrozí, že nebudou k dispozici vůbec. Navrhovatelka zpřísnění poslankyně Yana Lantratovová v rozhovoru pro Gazeta.ru poznamenala, že všechny hry, které se snaží prezentovat netradiční vztahy jako něco atraktivního a normálního, by měly být zcela zakázány. Alespoň však popřela, že by se uvažovalo i o tom, aby děti vůbec neměly mít možnost hrát za postavy opačného pohlaví.

Zatímco na západě jsou lidé většinově vděční, že hry už nejsou jen o bílých třicátnících, v Rusku diverzitě nefandí.

Kterých her se bude případný zákaz týkat bude ještě předmětem dohadů, zmíněny v této souvislosti byly například Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Life Is Strange, Fallout, Apex Legends a samozřejmě i oba díly The Last of Us. Pokud bude novela schválena, Rusko se tak připojí do společnosti států jako Saúdská Arábie nebo Spojené arabské emiráty, kde už podobná opatření platí dlouho (viz náš článek).

Samozřejmě v kontextu toho, že každým dnem umírají na Ukrajině lidé, je to banalita, ovšem jen to potvrzuje smutný fakt, že pro každého člověka toužícím po svobodě vyjádření je Rusko čím dál tím obtížnějším místem pro život.