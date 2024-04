Blackout? Máme na to podpůrné služby, vysvětluje šéf přenosové soustavy

Větrné elektrárny instalované v tuzemsku mohou vyrábět asi 380 megawattů elektrické energie, solární elektrárny k tomu přidávají dalších zhruba 3,7 tisíce megawattů. Fotovoltaiky na rodinných domcích jsou nicméně až v 90 procentech podpořeny bateriovými systémy, takže část nespotřebované výroby se ukládá do baterií. Společnost ČEPS se stará o to, aby v síti panovala rovnováha mezi spotřebou a výrobou.

„Bez dostatečné akumulace, nebo třeba konverze do vodíku pomocí elektrolyzérů, není možné elektřinu z obnovitelných zdrojů uložit. Pak zůstává pouze jediná možnost – výrobu vypnout nebo neaktivovat, což je ale v primární zodpovědnosti vlastníků této technologie. ČEPS nastupuje až jako řešitel poslední instance,“ vysvětluje Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS.

Máte potíže s rovnováhou vzhledem k rostoucímu počtu obnovitelných zdrojů u nás?

Zatím ne, protože neřiditelný výkon obnovitelných zdrojů ještě není tak vysoký. Problém by vznikl v momentě, kdy by výroba z obnovitelných zdrojů bez akumulace převýšila spotřebu v Česku a zároveň by nebylo možné rozdíl mezi výrobou a spotřebou vybalancovat pomocí služeb výkonové rovnováhy nebo elektřinu vyvézt.