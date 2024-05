Zlato je na rekordu, investice má ale smysl pořád, říká expert z České mincovny

Spořicí účty, stavební spotřební nebo podílové fondy. To jsou podle odborníků nejoblíbenější finanční produkty v České republice. Zlato za nimi poměrně výrazně zaostává, podle Jaroslava Černého z České mincovny, tradičního českého výrobce pamětních mincí a medailí, je to však chyba.

Cena zlata se posledních pár týdnů stále drží na rekordních číslech. Znamená to, že střadatelé už ideální čas k nákupu zameškali?

Správný čas ke koupi zlata je vždycky. Pokud se podíváme na cenu v posledních sedmi letech, zjistíme, že cenový vývoj z posledních týdnů je velkým skokem vpřed. V roce 2017 jsme nabízeli naši nejmenší investiční minci (1/25 oz) za 1 700 korun, v dnešní době je v prodeji za 3 300 korun.

Co za nárůstem ceny zlata stojí?

Je to dáno hned několika faktory. V prvé řadě jde o geopolitickou situaci ve světě, která je již několik let velmi nestabilní, z čehož zlato profituje. Jde vlastně o takový bezpečný přístav v nejistých dobách. Dalším faktorem je také ohromná poptávka po zlatu ze strany centrálních bank, které zlato nakupují do svých rezerv. Zvlášť velký zájem o zlato má v poslední době hlavně centrální banka Číny nebo Indie.

Jaký cenový vývoj očekáváte v dalších měsících, případně letech? Bude zlato zdražovat i dál?

Cena zlata v příštích pěti až šesti měsících bude nadále růst. Američtí odborníci hovoří i o 4 tisících dolarech (asi 93 milionů korun) za jednu unci. I proto je ten správný moment k nákupu zlata právě teď. Domnívám se, že pokles ceny v krátkodobém ani střednědobém horizontu nehrozí. Podobně je to i se stříbrem, které je navíc dlouhodobě silně podhodnocené.

Proč podle vás dává investice do zlata smysl?

Zlato je uchovatelem hodnoty. Nejde o komoditu, která se v horizontu jednoho roku zvládne zhodnotit o několik desítek procent. S výraznějším progresem je potřeba vyčkat zhruba pět až deset let. Z pohledu dlouhodobé perspektivy je však skvělou investiční volbou.

Už během první republiky vyšla koupě obleku na jednu unci zlata (asi 54 tisíc korun). Když dnes vezmete tu stejnou unci zlata, nový oblek s klidem pořídíte rovněž. Jsem toho názoru, že každý střadatel by měl do zlata alokovat zhruba dvacet procent svých úspor.

Proč by měl investor vsadit raději na zlato než třeba na nemovitost, kde kromě kapitálového zhodnocení těží i z nájmu?

Proti investicím do nemovitostí či dividendových akcií tu sice není žádný pravidelný výnos, u zlatých mincí či medailí je ale možné alespoň počítat i s dodatečným zhodnocením z důvodu omezeného emisního nákladu nebo umělecké hodnoty. Investoři do nemovitostí také musí počítat s tím, že v průběhu času se nevyhnou nákladům do opětovného zvelebení a udržení hodnoty, čímž se výnos sníží. U zlata něco takového nehrozí.

Liší se přístup typického Čecha ke zlatu od toho, co je typické ve státech směrem na západ od nás?

Vnímání zlata a drahých kovů je téměř všude ve světě stejné. Zajímavější je otázka, kolik procent úspor je do zlata v průměru alokováno. Pokud porovnáme český a americký přístup, zjistíme, že zastoupení zlata v portfoliu českého střadatele je proti tomu americkému mnohem nižší. Češi mají tendenci chtít všechno hned, nejsou tolik trpěliví a chtějí si život teď a tady užít. Řada Čechů se zároveň obává mít zlato doma a tuzemské komerční sejfy pro uložení zlata jsou často drahé.

Jaký dopad má cena zlata do podnikání společnosti Česká mincovna?

Do konečných cen našich zlatých mincí nebo medailí promítáme aktuální cenu zlata na trhu. Momentálně však pozorujeme, že i kvůli vysoké ceně zlata mají mnozí střadatelé a investoři tendenci vyčkávat. Odkládají nákupy a doufají, že cena klesne. Osobně se ale domnívám, že se už nikdy nedostaneme na hodnotu, kde jsme jako trh byli před pěti až sedmi lety.

Pokud by se trhy zhroutily a cena zlata skokově spadla, je vaše firma proti tomuto pádu nějakým způsobem zajištěná?

Žádné zásoby zlata nenakupujeme. Máme jasně daný emisní plán, který je určen na konkrétní měsíce. Nakupujeme takzvaně „in time“. Jakmile zlato potřebujeme, pořídíme jej. Nijak se nezajišťujeme a ani nemáme žádné zásoby na skladě. Spekulace by se nám nemusely vyplatit.

Kde jako Česká mincovna aktuálně působíte a jaké máte plány do budoucna?

Máme dvě zahraniční zastoupení. Jedno je na Slovensku v Bratislavě. Druhé je v Dubaji, kam jsme se rozhodli expandovat po světové výstavě EXPO 2020, neboť jsme viděli obrovský zájem místních o uměleckou hodnotu našich medailí a mincí. Zlata mají dost, je ale zajímá umělecká hodnota a zpracování. Líbí se jim ruční práce, kterou oceňují.

Jediná naše výroba pro všechny trhy je v Jablonci nad Nisou a zaměstnáváme zhruba 140 lidí. V rámci České republiky máme čtyři prodejny, a to v Jablonci, Brnu a další dvě jsou v Praze. Do budoucna se z pohledu obchodních plánů chceme zaměřit hlavně na Dubaj a další okolní země, jinou expanzi zatím přímo neplánujeme.