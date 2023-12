Zlato je bezpečný přístav. Jeho cena dosáhla rekordů, poroste i dál?

Jak začít spořit do zlata Zlato a stříbro jsou v nejistých ekonomických dobách jednou z nejbezpečnějších investic vůbec. Je ale naprosto klíčové si pro svůj nákup vybrat správnou firmu. Hlavním vodítkem by neměla být jen prodejní cena drahého kovu, ale také garance a podmínky, za kterých daný obchodník vykoupí zlato zpět.

Cena zlata nedávno vystoupala na půlroční maxima. Chytrý investor kupuje v době, kdy je zlato levné. Účelem spoření do zlata je udržení hodnoty úspor, protože kupní síla peněz stále klesá. Vyplatí se spořit déle než pět let.

Důležité je vybrat si seriózní a zavedenou firmu na trhu. Není nutné si kupovat hned celý slitek nebo cihličku, lze si je pořídit postupně. Při spoření si určíte cílovou částku a nastavíte si trvalý příkaz. S každou platbou si nakupujete kov za aktuální cenu, a jakmile naspoříte celou cihličku, fyzicky si ji odnesete. Každá cihla má své sériové číslo. Spořicí programy začínají už od 500 Kč za měsíc.

Je nebezpečné nakupovat drahé kovy u obchodníků, kteří je fyzicky nedodávají, ale nabízejí pouze jejich skladování. Kdo se rozhodne koupit si zlato nebo na ně spořit po měsíčních splátkách, měl by využít pouze prověřené společnosti, u kterých je možné kov kdykoli prodat zpět. Firma, která zlato prodala, musí také garantovat to, že je koupí nazpět.

Nevěřte podezřele výhodným cenovým nabídkám. Pokud někdo prodává fyzické zlato pod burzovní cenou, jde téměř jistě o padělek. Zjistěte si o obchodníkovi co nejvíce informací, například z obchodního rejstříku a také skutečných zákaznických referencí.

Renomované finančně stabilní a transparentní firmy nakupují slitky bez prostředníků přímo od sléváren a pravidelně zakoupené drahé kovy svým zákazníkům také předávají. Je u nich také větší pravděpodobnost, že budou existovat i za několik let, až budete chtít své zlato prodat zpět.

Výhodou samozřejmě je, pokud má obchodník kamenné pobočky a výdejní místa ve více regionech a nefunguje jen prostřednictvím e-shopu a poštovních zásilek.

Důležitým vodítkem by mělo být i to, zda firma pravidelně zveřejňuje své finanční výsledky a výroční zprávu. V té se dozvíte velké množství relevantních informací o serióznosti dané firmy Zdroj: Golden Gate